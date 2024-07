Un viaggio nella Sardegna paesaggistica e genuina: vivi l’esperienza unica del Trenino Verde

Fare un viaggio in Sardegna è stupendo, e i paesaggi naturali possono essere ammirati viaggiando a bordo del noto Trenino Verde.

L’estate è il momento opportuno per staccare un po’ dalla routine, dallo stress quotidiano e da mille altre situazioni che possono stare strette. Con la bella stagione si accende anche la voglia di girovagare e di vivere esperienze diverse, magari recandosi in nuovi luoghi, tutti da scoprire.

La Sardegna è una bellissima isola italiana da esplorare, così come la Sicilia. Vi sono dei paesaggi naturali degni di nota, e il suo mare è pazzesco, cristallino, con spiagge bianche. Ma addentrandoci maggiormente nell’entroterra, scopriamo dei paesaggi naturalistici mozzafiato, da non perdere. Approfittando dell’estate e delle belle giornate, si può senz’altro optare per un viaggio del genere, alla scoperta di questi luoghi stupendi, se non ci siete mai stati.

Viaggiare in Sardegna col Trenino Verde: tutti i percorsi

Dall’entroterra al mare è un attimo, e tutto questo grazie al Trenino Verde della Sardegna, che vi condurrà in questa esperienza che non ci si può perdere, almeno una volta nella vita. Il Trenino Verde della Sardegna è una storica linea ferroviaria che da ben 130 anni connette l’entroterra sardo al mare. Si tratta di un viaggio imperdibile, a bordo del vostro vagone, da cui lasciarsi incantare da paesaggi speciali.

Il nome Trenino Verde proviene dal fatto che durante il percorso del convoglio, si può ammirare moltissima vegetazione. Sono 4 i percorsi di questo treno da non perdere, e che ti faranno vivere grandi emozioni. Il primo è quello Cagliari-Mandas. In questa tratta, il treno parte dalla stazione San Gottardo di Monserrato, in provincia di Cagliari, e si parte con treni nuovi di zecca, per ammirare il basso Campidano fino a Mandas. Una vera scoperta di questa terra bella e incontaminata.

Altro viaggio imperdibile è da Mandas a Laconi, passando per il Sarcidano, Mandas, Serri, Laconi. Sarà un’esperienza incredibile con carrozze storiche V2D stile anni ’30. Il viaggio da Arbatax a Gairo Taquisara vi mosterà l’Ogliastra pedemontana, fatta di vigne di cannonau, falesie calcaree che vi lasceranno senza parole, paesi fantasma e molto altro ancora.

Infine, da Luras a Tempio Pausania, potrete ammirare paesaggi pazzeschi e godervi anche arte ed enogastronomia. Si tratta di un paese particolarmente apprezzato da Fabrizio De André. I costi variano in base al tipo di viaggio che si intraprende e per gli adulti si va dai 50 euro in su. Per i bimbi da 0 a 3 anni il viaggio è gratuito.