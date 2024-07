Come raggiungere la Sardegna: questa è l’opzione migliore (e più conveniente) per i turisti

Raggiungere la Sardegna non è sempre facile, soprattutto per un turista nel periodo estivo: l’opzione migliore e più conveniente.

Siamo ormai alle porte di agosto e la voglia di mare, sole, estate e mettere via per qualche giorno qualsiasi faccenda di lavoro è sempre più forte, per chi non ha ancora raggiunto le ferie. Ovviamente, la Sardegna è una delle mete più battute e desiderate, in Italia e non solo.

I suoi paesaggi incontaminati, i mari freddi e stupendi, la sabbia chiara e unica al mondo meravigliano ogni anno migliaia e migliaia di turisti, regalando relax e divertimento. Il problema è che arrivare nella bella isola italiana non è sempre così semplice, anzi spesso è una spesa economica insostenibile per una coppia o (peggio) per una famiglia.

Ha destato scalpore l’ultimo report secondo cui una famiglia può spendere fino a 1600 euro per arrivare nell’isola del Mediterraneo con il traghetto. A questo punto, passiamo in rassegna le varie opportunità a disposizione e quale potrebbe essere la migliore.

Come arrivare in Sardegna: come muoversi tra traghetto e aereo

Innanzitutto, è importante sapere che sono tre i principali aeroporti della Sardegna, a Cagliari, Alghero e Olbia e che sono serviti da diverse compagnie di volo, dai costi molto diversi l’una dall’altra. In ogni caso, per chi dovesse arrivare nell’isola senza parenti e amici con possibilità di andarlo a prendere, si tratta di una soluzione scomoda.

I costi possono essere più bassi in partenza rispetto alla via del mare, ma solo con bagagli non pesanti e poi bisognerà comunque noleggiare un’auto. Certo, il discorso cambia se si torna a casa dai genitori o se il posto dove passare le vacanze è relativamente vicino all’aeroporto.

Se si riesce a trovare la nave a buon prezzo (magari anche gratis per i bimbi) è la soluzione preferibile. Il viaggio dura molto, ma si possono ammirare le bellezze naturali, riposarsi e soprattutto imbarcare la propria auto, in modo da spostarsi liberamente una volta arrivati.

E’ chiaro che anche la durata del soggiorno fa la differenza. Se si deve restare in Sardegna solo per pochi giorni, allora meglio l’aereo, se si ha la possibilità di passare diverse settimane nell’isola, sicuramente è preferibile avere con sé la propria auto, in modo da raggiungere i posti più belli in autonomia, anche perché in altro modo è praticamente impossibile.