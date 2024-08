Giorgia Meloni e la nuova villa a Roma Sud: la casa costa una fortuna

La premier Giorgia Meloni ha scelto di acquistare una nuova villa a Roma: lo scenario è unico. Ecco quanto vale

Novità importanti nella vita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha scelto di fare un acquisto molto importante. Infatti ha deciso di cambiare la propria abitazione e ha quindi optato per una villa nella zona di Roma Sud.

Gli impegni istituzionali non mancano, ora però era giunto il momento di cambiare le cose. E proprio per questo la decisione è arrivata nel giro di pochissimo tempo. Giusto il tempo di fare alcune valutazioni, poi l’idea si è concretizzata ed è diventata realtà.

Giorgia Meloni, come è fatta e quanto vale la sua nuova villa a Roma Sud: c’è anche la piscina

L’attuale presidente del Consiglio ha firmato a marzo 2023 un accordo preliminare per l’acquisto di una villa nella zona di Roma Sud. L’immobile ha un valore di 1,1 milioni di euro. La villa ha richiesto lavori nelle zone esterne per un totale di circa 360mila euro. Lavori che hanno riguardato in primis la piscina. Si tratta di una scelta importante e ponderata durante gli ultimi tempi.

La Meloni ha dovuto intervenire e dire la sua sulla faccenda in risposta alle indiscrezioni rilanciate tempo fa da Il Fatto Quotidiano. Il Presidente del Consiglio ha precisato che il suo ingresso nell’immobile è avvenuto grazie ad un atto di immissione in possesso anticipato, infatti la premier pur non essendo ancora la proprietaria ufficiale della villa, grazie a questo documento ha potuto iniziare il trasloco, nonostante i lavori in corso.

Venendo alle caratteristiche della villa, la struttura si estende per 433 metri quadri ed è composta da 18 vani. La vecchia piscina è stata demolita e sostituita con una realizzata ex novo. La stessa Giorgia Meloni ha parlato della necessità di trovare una casa in cui stare bene con la figlia Ginevra, ovviamente “nel pieno rispetto di ogni norma di legge”.

Roma Sud è una zona alternativa al centro storico, dove c’è grande offerta culturale, tante possibilità di svago e molti spazi aperti. Si tratta in pratica di una delle zone più moderne della Capitale. Quella della Meoni appare quindi una scelta che ha come obiettivo quello di aumentare la qualità della vita sua e della figlia Ginevra.