Separazione o comunione dei beni? Nessuno dei due, c’è una terza opzione ed è la più sicura

Se stai per sposarti stai sicuramente pensando anche quale regime patrimoniale scegliere per il tuo matrimonio: ecco cosa devi sapere.

Se non sai cosa significa regime patrimoniale dei coniugi, sappi che esso un aspetto molto importante che riguarda il futuro della coppia. Infatti, esso rappresenta l’insieme delle norme che regolano la gestione e la proprietà dei beni all’interno del matrimonio. Si tratta di un aspetto di non poco conto sul quale si dovrebbe riflettere già molto prima delle nozze.

Il regime patrimoniale può essere stabilito dalla legge o attraverso un accordo tra i coniugi. Ed esso determina come verranno gestiti i beni acquistati prima e dopo le nozze. E sono due sono i regimi tra i quali i coniugi possono scegliere: la comunione legale dei beni e la separazione dei beni. Ognuno di essi comporta delle precise regole in merito alle risorse finanziare all’interno della coppia, vediamo quali sono e quale è meglio scegliere.

Comunione e separazione dei beni

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che si applica automaticamente se i coniugi non scelgono diversamente. In questo regime, i beni acquistati dopo il matrimonio diventano di proprietà comune dei coniugi, salvo alcune eccezioni. Questa comunione può essere di due tipi, comunione attuale o differita. Nel primo caso i beni entrano nel patrimonio comune dei coniugi al momento dell’acquisto, nel secondo i beni diventano comuni solo al momento dello scioglimento della comunione. Inoltre, ci sono alcune deroghe alla regola generale della comunione dei beni.

Ad esempio, i beni ricevuti tramite donazione o successione non rientrano nella comunione, a meno che non sia specificato diversamente. Anche acquisti per uso strettamente personale, come abiti o accessori, non fanno parte della comunione, come ancora quelli acquistati per l’esercizio della propria attività professionale. Infine, i beni ottenuti come risarcimento per danni non entrano nella comunione.

Per quanto riguarda le aziende, se esse sono costituite prima del matrimonio, generalmente non rientrano nella comunione dei beni. Se sono costituite dopo, invece, ricadono nella comunione. I frutti dei beni personali e i proventi dell’attività lavorativa dei coniugi entrano nella comunione solo al momento dello scioglimento della stessa. Inoltre, esistono casi in cui i coniugi possono scegliere di derogare alla comunione legale dei beni tramite una convenzione matrimoniale. Questo accordo permette di escludere specifici beni dalla comunione, proteggendo il patrimonio personale esistente prima del matrimonio.

Che dire invece della separazione dei beni? Questo regime permette ai coniugi di mantenere la proprietà individuale dei beni acquistati prima e dopo il matrimonio. Può essere adottato sia prima del matrimonio, tramite una convenzione con atto pubblico, sia durante il matrimonio tramite una dichiarazione all’ufficiale celebrante e anche dopo il matrimonio, tramite una convenzione con atto pubblico.

Quale regime scegliere

La scelta tra comunione e separazione dei beni dipende dalle specifiche circostanze della coppia. La comunione dei beni è il regime automatico, ma la separazione dei beni è spesso preferita da chi possiede attività imprenditoriali o beni significativi, poiché facilita la gestione patrimoniale e la protezione dei beni personali. Im alternativa si può considerare il contratto prematrimoniale, noto anche come “prenup”.

Esso è un accordo legale stipulato tra i futuri coniugi che regola questioni finanziarie e patrimoniali. In Italia, questo accordo deve essere redatto per iscritto e registrato presso l’Ufficio del Registro Civile. Il contratto prematrimoniale permette di stabilire in anticipo come verranno gestiti e divisi i beni in caso di separazione o divorzio, offrendo una maggiore sicurezza patrimoniale e prevenendo potenziali dispute future.

In conclusione, mentre la comunione dei beni rappresenta la scelta automatica, la separazione dei beni e le deroghe alla comunione offrono alternative che possono meglio rispondere alle esigenze individuali e familiari. Inoltre, un contratto prematrimoniale può fornire un ulteriore livello di protezione e chiarezza, assicurando che i diritti e gli interessi di entrambi i coniugi siano salvaguardati. Per fare una scelta ponderata comunque è utile rivolgersi ad un esperto che saprà sicuramente guidare la coppia verso la scelta migliore per la loro situazione.