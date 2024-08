Immersioni da sogno: questa è la meta ideale per chi ama esplorare i fondali

In questo luogo in Italia è possibile fare delle immersioni davvero da sogno ed è la meta ideale per gli appassionati e gli esploratori dei fondali marini.

Le alte temperature della bella stagione facilitano alcune attività all’aperto, tra queste anche lo snorkeling e le immersioni. Quale momento migliore per osservare le bellezze dei fondali marini se non quando le acque vengono maggiormente riscaldate dai raggi solari? Gli appassionati di questa attività sono tantissimi in Italia e per fortuna con le nostre centinaia di coste esplorabili non mancano le zone perfette per le immersioni subacquee. Alcuni litorali più di altri nascondo segreti e bellezze imperdibili, quali tra questi sono i più gettonati?

Sicuramente non può mancare tra le tappe degli appassionati una in particolare, che conta la bellezza di 147 chilometri di costa. Le acque l’ sono un vero e proprio paradiso per le attività subacquee, attraverso le quali è possibile osservare la ricca flora e fauna marina. Dalle praterie di posidonia alle franate rocciose, ai colori di coralli e spugne. Ma non dimentichiamo i pesci che costituiscono la popolazione marina dell’isola come barracuda, dentici e ricciole. I più fortunati possono imbattersi anche nei grandi cetacei, delfini e balenottere, che attraversano le rotte migratorie a soli 50 metri dalla costa.

Immersioni da sogno: il luogo imperdibile in Italia per gli appassionati del mare

Il luogo di cui stiamo parlando è l’Isola d’Elba, la maggiore e forse la più frequentata tra quelle del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Sul territorio dell’isola sorgono la bellezza di più di 30 centri dedicati alle immersioni e al diving, che possono praticare davvero tutti, dai bambini a partire dagli 8 anni fino agli adulti di tutti i livelli. I corsi sono pensati sia per gli esperti che per chi prova il diving per la prima volta nella vita, dando così a tutti la possibilità di osservare in prima persone le meraviglie che il mare ci regala.

Tra i tanti siti di immersione ce ne sono alcuni che vanno assolutamente nominati per la loro bellezza. C’è lo Scoglietto, a Portoferraio, una zona tutelata a partire dagli anni ’70, dove è possibile ammirare cernie, dentici, barracuda e corvine che vivono in questa zona. La chicca è la statua di Cristo sommersa, con alle spalle una parete di spugne marine. Poi c’è Punta Cannelle, a Porto Azzurro, dove è possibile osservare un monolite roccioso gigante completamente ricoperto di gorgonie rosse. Infine dal Golfo di Marina di Campo si raggiunge la Secca di Fonza, un punto particolarmente ricco di coralli, che crescono lungo i canyon sommersi.