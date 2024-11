Queste sono le migliori scuole d’Italia, città per città

Il panorama scolastico italiano è in evoluzione e scegliere una scuola è una decisione molto difficile per studenti e famiglie.

La Fondazione Agnelli ha recentemente pubblicato la nuova edizione di Eduscopio 2024, una risorsa preziosa che classifica le scuole superiori italiane in base ai risultati ottenuti dai diplomati. Questa classifica si basa su dati rigorosi, che monitorano sia i risultati universitari che quelli lavorativi, rendendo Eduscopio uno strumento di orientamento fondamentale per chi si appresta a intraprendere un percorso di studi.

Eduscopio è un portale online che nasce nel 2014 con l’obiettivo di supportare le famiglie nella scelta della scuola superiore. La ricerca annuale, coordinata dal ricercatore Martino Bernardi, analizza i risultati di oltre 1.347.000 diplomati italiani su un periodo di tre anni (2018/19, 2019/20 e 2020/21). I dati comprendono circa 8.150 indirizzi di studio appartenenti a scuole statali e paritarie. La valutazione si basa su parametri chiave come la media dei voti universitari, il tasso di occupazione e la coerenza tra il percorso di studi e il lavoro successivo.

Come funziona Eduscopio 2024 e le migliori scuole in Italia

L’utente ha la possibilità di personalizzare la propria ricerca specificando se è più interessato a un’istituzione che prepari agli studi universitari o al mercato del lavoro. Dopo aver selezionato il tipo di scuola (liceo, istituto tecnico o professionale) e la località, il sistema fornisce un elenco di istituti, ordinandoli in base a quattro criteri:

Indice FGA: una combinazione di media dei voti e crediti ottenuti, normalizzati su una scala da 0 a 100. Media dei voti: indica la media dei voti universitari degli ex studenti. Crediti ottenuti: percentuale di crediti universitari accumulati dai diplomati. Diplomati in regola: percentuale di studenti che completano il percorso di studi senza bocciature.

In questo modo, le famiglie possono avere un’idea chiara delle performance delle scuole nella loro area.

Milano, come centro nevralgico dell’istruzione italiana, offre una vasta gamma di scuole superiori di alta qualità. Tra i migliori licei troviamo:

Liceo Classico Sacro Cuore : noto per la sua offerta formativa di alto livello.

: noto per la sua offerta formativa di alto livello. Liceo Scientifico Alessandro Volta : rinomato per i suoi risultati accademici.

: rinomato per i suoi risultati accademici. Istituto Comunità Ebraica : eccelle nelle scienze applicate.

: eccelle nelle scienze applicate. Gerolamo Cardano: una scelta popolare per il liceo sportivo.

Per quanto riguarda gli istituti tecnici, spiccano:

Istituto Tecnico Economico Alessandro Manzoni

Istituto Tecnico Tecnologico Luigi Galvani

La capitale offre un numero considerevole di istituzioni di eccellenza. Tra i licei, i più apprezzati sono:

Liceo Classico Ennio Quirino Visconti

Liceo Scientifico Augusto Righi

Liceo Linguistico Edoardo Amaldi, rinomato per la preparazione linguistica.

Nel settore tecnico, l’Istituto Tecnico Economico Carlo Cattaneo è molto rispettato per la sua preparazione professionale.

A Torino, le scuole superiori continuano a mantenere standard elevati. Tra i licei emerge il Liceo Classico Massimo d’Azeglio, mentre per il liceo scientifico, il Liceo Scientifico Antonelli è tra i più rinomati. Gli istituti tecnici, come il Tecnico Economico Giovanni Giolitti, offrono percorsi formativi di grande valore.

Bologna, città dall’importante tradizione educativa, presenta il Liceo Classico Marco Polo e il Liceo Scientifico Copernico come tra i più quotati. Per le scuole tecniche, l’Istituto Tecnico Economico Aldini Valeriani è molto apprezzato per la sua preparazione nel settore economico.

Nel capoluogo toscano, il Liceo Classico Michelangelo e il Liceo Scientifico Galileo sono tra le scelte più popolari. Per gli istituti tecnici, il Tecnico Economico Statale di Firenze è molto rispettato.

Infine, a Napoli, tra le scuole superiori spiccano il Liceo Classico Vittorio Emanuele II e il Liceo Scientifico Sannazaro. Per gli istituti tecnici, l’Istituto Tecnico Economico Sraffa si distingue per l’eccellenza formativa.

L’analisi di Eduscopio 2024 offre quindi un quadro chiaro e dettagliato delle migliori scuole superiori in Italia, aiutando studenti e famiglie a prendere decisioni informate per il futuro educativo.