Digitale Terrestre senza problemi, ecco come sintonizzare i canali e non restare al buio

Se incontri difficoltà nella ricerca di un canale hai bisogno di risintonizzare il tuo televisore. Scopri passo per passo come puoi farlo

Il digitale terrestre ha rappresentato un’innovazione senza precedenti nel mondo della televisione, soprattutto per quanto riguarda il modo di guardarla. Non solo in fatto di qualità visiva o del suono, ma anche per le decine – o forse centinaia – di funzionalità garantite ai fruitori.

Il DTT (così abbreviato) sfrutta direttamente le frequenze radio – dunque la tecnologia digitale – per trasmettere segnali televisivi. Si tratta perciò della naturale evoluzione dell’analogico, che permette, ora, una maggior efficienza anche per quanto concerne lo spettro di frequenze.

La tecnologia ha cominciato ad entrare prepotentemente nelle case dei cittadini di tutto il mondo nel corso degli anni ’90. In Italia, nello specifico, i primi esperimenti legati all’introduzione del digitale terrestre sono avvenuti nel 1997, con l’immissione dello standard DVB-T.

I vantaggi principali del digitale terrestre, come detto prima, sono rappresentati da una qualità sempre migliore del suono e dell’Immagine (fino a raggiungere gli 8K). Ma non possiamo trascurare l’enorme punto a favore rappresentato dalla più ampia offerta di canali e programmi, possibile grazie alla possibilità di trasmettere più canali sulla medesima banda di frequenza.

Il trucco che ti faciliterà la ricerca dei canali

A volte può capitare che durante la ricerca di uno specifico canale, questo non si riesca in alcun modo a ritrovare, come fosse sparito nel nulla. Per risolvere il rognoso inconveniente si può restare davanti alla TV per minuti o addirittura ore, cercando disperatamente una soluzione tra le impostazioni del televisore stesso, oppure affidarsi ad una soluzione decisamente più rapida e semplice. Si tratta della ricerca automatica dei canali.

Per schierarla avrai solo bisogno di recarti nel menù delle impostazioni della TV e cliccare sulla voce ‘Sintonizzazione automatica’. A questo punto non dovrai far altro che attendere qualche minuto. Il televisore penserà a tutto autonomamente e ti permetterà di consultare la lista completa ed aggiornata di tutti i canali, compreso quello che stavi assiduamente ricercando. Per controllare se nell’elenco figuri anche quello da te ricercato, puoi aiutarti con la numerazione LCN del digitale terrestre.