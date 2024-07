Alba Parietti, la famiglia si allarga: l’annuncio improvviso che ha commosso i fan

Le ultime novità su Alba Parietti. La famiglia si allarga, ecco l’annuncio inatteso sui social che ha commosso i fan.

Finalmente anche a Milano è estate, ha scritto qualche giorno fa sul suo profilo Instagram Alba Parietti, dopo i giorni di piogge intense e di freddo che hanno colpito la città per diverse settimane. La conduttrice televisiva e show girl si gode giorni di relax e vacanza, in attesa di tornare a lavorare in qualche programma tv.

Nei giorni scorsi, la conduttrice ha anche sfoggiato una nuova acconciatura che ha lasciato di stucco i suoi fan. Nei selfie su Instagram Alba si è mostrata con un drastico taglio ai lunghi capelli castano biondi a cui ci aveva abituato per presentarsi con un caschetto bob voluminoso e biondo.

Un’acconciatura che le dona e la ringiovanisce ma che non è piaciuta a tutti i suoi follower. Questa è solo una delle ultime novità che la Parietti ha comunicato ai suoi fan, un’altra molto importante riguarda invece la sua sfera personale, cioè la gioia di una nuova nascita che la conduttrice ha voluto condividere. Ecco cosa è accaduto.

Alba Parietti, la famiglia si allarga: una nuova nascita che commuove i fan

La famiglia allargata di Alba Parietti aumenta di numero con una nuova nascita. Non si tratta del figlio della conduttrice tv, Francesco Maria Oppini e della sua compagna, che in futuro potrebbero renderla nonna, ma di una sua conoscente e amica che è diventata mamma da poco di una bellissima bambina. Alba Parietti ha voluto esprimere tutta la sua felicità per questa nascita, pubblicando una foto della neonata nelle sue storie di Instagram. “Benvenuta bellezza“, ha scritto la Parietti come didascalia della foto, assieme a una lunga sfilza di cuori rossi.

La bambina, nata il 16 giugno scorso, si chiama Nora ed è figlia della giornalista Francesca Ragazzi, caporedattrice del periodico Vogue Italia. Sebbene sia un personaggio pubblico, di Francesca Ragazzi non si sa molto, solo che è figlia della ex modella Paola Villa e dell’ex giocatore di basket Maurizio Ragazzi. Francesca è nata a Bologna e si è laureata in Lettere moderne all’Università Sorbona di Parigi. Ora è anche mamma.

La piccola Nora è nata anche lei a Bologna. A fare le congratulazioni su Instagram ai neo genitori sono stati diversi personaggi del mondo dello spettacolo, della moda e dei social, come Cesare Cremonini, le modelle Eva Riccobono e Maria Carla Boscono, la cantante Elodie e Chiara Ferragni. E non poteva mancare Alba Parietti che ha festeggiato mamma, figlia e anche la nonna con una foto nelle sue storie.