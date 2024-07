Quanto è costato il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: la curiosità sulle nozze più attese

É stato il matrimonio dell’anno, quello di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma ecco quanto è costato l’evento.

Le nozze di Cecilia e Ignazio sono tate meravigliose e tutti i partecipanti hanno mostrato sui loro profili social scatti dell’evento che è stato elegante e divertente. Ma chi ha curato tutto? E soprattutto quanto è costato il matrimonio dell’anno? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle nozze tra la Rodriguez e Moser.

Cecilia e Ignazio si sono sposati in un luogo tanto meraviglioso quanto costoso infatti i due hanno scelto una tenuta cinquecentesca, in Toscana. Lo scorso 30 giugno, accerchiati da parenti e amici hanno coronato il loro sogno d’amore in una sontuosa villa. I social media sono stati invasi da foto e video di ospiti e vip presenti all’evento.

Quanto è costato il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Ecco tutti i dettagli e le cifre

Innanzitutto la location, la Villa Medicea La Ferdinanda, situata nella località Artimino del comune di Carmignano, in provincia di Prato, appartiene alle costruzioni più costose della zona. Immersa tra le colline della Toscana ha un accesso diretto al borgo medievale. Inoltre è considerata Patrimonio dell’Unesco.

Come si è visto da foto e video che sia i protagonisti delle nozze che gli invitati hanno postato, l’evento è durato più giorni. Il sabato sera Ignazio e Cecilia hanno festeggiato con pochi intimi e parenti, la domenica si sono sposati davanti a tutti gli invitati nella villa. Il lunedì i due sposi, insieme agli ospiti, hanno proseguito con la festa nella piscina della tenuta, con un pool party ancora più divertente delle nozze. Insomma un matrimonio principesco, costato sicuramente molto. Ma quanto?

A occuparsi dell’evento è stata la famosa wedding planner, Isabella Fiore. La tenuta di Artimino, dove generalmente si organizzano eventi, consente di celebrare matrimoni sia con rito civile all’aperto, come hanno fatto Ignazio e Cecilia, sia con rito religioso nella chiesa presente nella Villa. Il costo di una notte in una delle camere della Villa Medicea La Ferdinanda parte dai 487 euro e arriva agli 800 per la suite.

Secondo il sito web di Villa Medicea La Ferdinanda il costo per affittare l’intera struttura è di circa 5.500 euro. A questo prezzo si devono aggiungere i costi della wedding planner e quindi il catering, gli addobbi, gli spettacoli. Insomma, basta fare un po’ di conti per capire che la somma spesa da Ignazio e Cecilia è più che ragguardevole.