La Promessa, la scoperta di Pia e il doppio gioco di Abel: nessuno se l’aspettava

Anticipazioni prossime puntate de La Promessa: Pia scoprirà finalmente tutta la verità, mentre Abel tradirà il suo amico.

Nelle ultime puntate la trama de La Promessa ha visto protagonista il funerale di Fernando. L’uomo ha perso la vita in seguito ad un attacco di cuore. Mentre stava discutendo con Cruz ha avuto un malore ma la donna invece di dargli la pillola che poteva salvargli la vita, ha voluto vendicarsi di lui e l’ha lasciato morire. Ha poi finto di aver scoperto della sua morte soltanto quando Martina lo ha trovato disteso a terra.

Margarita però ha iniziato a sospettare che ci sia qualcosa di strano nella scomparsa di suo marito. Ha infatti trovato il medicinale in una tasca diversa della giacca, ma Fernando non aveva mai cambiato posizione. Jana ha saputo da Ramona che le sta nascondendo qualcosa, solo che non ne ha voluto parlare perché le ha riferito di volerle raccontarle la verità davanti a Curro.

La Promessa, anticipazioni: Pia vorrà vendicarsi, mentre il doppiogioco di Abel sarà del tutto inaspettato

Nelle nuove puntate de La Promessa – secondo le anticipazioni – Pia dopo aver saputo da Petra che è stata lei a rapire suo figlio, scoprirà che in realtà dietro a tutta questa vicenda c’è la mano della marchesa. Infatti, grazie a Romulo si renderà conto che la domestica personale della signora non avrebbe mai preso il bambino, senza avere un suo ordine. Per questo vorrà vendicarsi di Cruz e rivelarle di sapere la verità.

Solo che ha il timore di affrontarla, ma Jana la spingerà a farlo, dato che la marchesa ha compiuto un vero e proprio crimine. Jimena deciderà di raccontare la verità ad Abel sulla sua finta gravidanza. Gli chiederà silenzio in cambio di una cospicua somma di denaro e il medico, inaspettatamente, accetterà la sua proposta.

Reggerà quindi il gioco della donna che da ormai mesi sta facendo credere a tutti di essere incinta, solo per non perdere Manuel. Nelle prossime puntate la governante farà una scoperta inaspettata, mentre Abel tradirà la fiducia di Manuel. Il dottore continuerà, inoltre, a cercare indizi sulla vera natura del rapporto tra il suo amico e Jana.

Dopo aver trovato un ritratto della domestica fatto da lui e dopo averli visti abbracciati, ha iniziato a pensare che tra tra loro ci sia qualcosa di importante. Ramona scomparirà nel nulla, proprio nel momento in cui stava per raccontare la verità a Jana e Curro. La marchesa, però, si rifiuterà di far cercare la donna nelle sue terre.