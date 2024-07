Ignazio Boschetto, chi è la futura moglie e come si sono conosciuti: la loro storia da favola

Presto fiori d’arancio per Ignazio Boschetto de Il Volo, il cantante non vede l’ora di salire all’altare. La futura moglie svela i retroscena.

Se c’è un nome che spicca nel mondo degli abiti da spose è sicuramente quello di Elisabetta Garuffi, di Tosca Spose, punto di riferimento per i vestiti da matrimonio con sede a Bologna. È alle sue mani che si è affidata la futura moglie di Ignazio Boschetto, uno dei tre membri de Il Volo, che presto convolerà a nozze. La ragazza si è confessata a cuore aperto in una mini intervista concessa per i canali social della stilista, ovviamente ha parlato anche del suo compagno e di come si sono innamorati.

“Ora mi trovo in Italia per amore ma qualche tempo fa venivo solo perché mi piace stare qui. Tra l’altro mio papà è italiano di Trieste, mia madre invece è venezuelana”, ha spiegato. La proposta è arrivata inaspettata, dopo circa un mese e mezzo dal loro primo incontro: “Era il 24 dicembre e c’era tutta la mia famiglia riunita. Quel giorno mi ha fatto piangere”, ha spiegato, riuscendo a stento a trattenere l’emozione ricordando quel momento. Non c’è dubbio: è totalmente innamorata!

Ignazio Boschetto si sposa, ecco chi è la moglie: “Ci siamo conosciuti così”

Classe 1994, ex miss Venezuela, Michelle Bertolini presto sposerà Ignazio Boschetto ma di dettagli sul loro matrimonio non ne sono stati svelati. “Ho lavorato nel mondo della moda e dello spettacolo per due anni in Venezuela, poi ho partecipato a un reality show in Corea del Sud”, si racconta così la trentenne a Elisabetta Garuffi di Tosca Spose, la stilista che preparerà l’abito per lei. E non solo, perché poi ha svelato più di qualche retroscena sulla sua storia d’amore.

“Tra me e Ignazio è stato un colpo di fulmine. Lui mi ha scritto prima su Instagram, io sapevo chi era e abbiamo parlato per anni così”, ha ammesso e poi ha aggiunto: “Poi un giorno ci siamo incontrati dal vivo e da lì non ci siamo mai separati”. Sembra proprio una favola quello che narra della loro storia d’amore.

Lui si è inginocchiato dopo pochissimo tempo, le ha chiesto di sposarlo in un modo molto particolare, c’entra ovviamente la musica e non poteva essere altrimenti: “Mi ha scritto una canzone che alla fine recita: ‘Mi vuoi sposare?’. L’unico che sapeva qualcosa era mio padre”.