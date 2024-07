Temptation Island Filippo Bisciglia commosso, c’entra Maria De Filippi: “Scusate, piango”

Il conduttore di Temptation Island si commuove: Filippo Bisciglia parla della De Filippi in lacrime. Ecco tutto qui di seguito.

I telespettatori aspettano la terza puntata di Temptation Island che andrà in onda giovedì 11 luglio. Scopriranno cosa succederà tra le coppie che sono rimaste nel villaggio e se ci saranno dei colpi di scena. Ancora una volta a condurre e a seguire i giovani in questo percorso c’è Filippo Bisciglia, che è sempre molto vicino a loro senza però esternare ciò che pensa per davvero.

Come lui stesso ha ammesso, infatti, in un’intervista a Il Fatto Quotidiano Bisciglia non può sbilanciarsi troppo anche quando perché i ragazzi sono lì per capire i loro sentimenti. Per questo motivo Filippo si sforza ad essere sempre neutrale. Ha ammesso di aver pianto, e le lacrime sono scese anche quando ha parlato della De Filippi.

Temptation Island: Bisciglia in lacrime per la De Filippi

Come abbiamo appena detto Filippo Bisciglia ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato tanto. Il conduttore ha spiegato che molti lo fermano per strada per strappare dei messaggi per le loro mamme e così poi lì accontenta con la frase tipica del programma “Signora Elisabetta, c’è un video per lei.” Filippo Bisciglia ha confessato che quest’anno è stato male per e con loro.

Ha anche pianto e dice: “ Quest’anno piango, non dico quando, ma non riuscivo a parlare.” Dobbiamo quindi aspettarci nelle prossime puntate qualcosa di davvero sorprendente tanto da far piangere Filippo. “Alcuni arrivano da un paesino di mille abitanti e si ritrovano in prima serata, in un villaggio con 13 ragazzi o ragazze single.” dice Filippo confermando che non è affatto un percorso semplice quello che si mostrandosi a tutta Italia.

Lo stesso Filippo dichiara che ciò che succede ai ragazzi lì potrebbe succedere a lui stesso ed a tutti: “Tutti fantastici. E magari fino a quel giorno hanno avuto un solo rapporto da quando sono adolescenti. Non capiscono più nulla e la gente da casa giudica. Io capisco, se fossi un concorrente e cadessi in tentazione alzerei le mani e chiederei scusa.”

Poi nell’intervista ha parlato anche di Maria De Filippi e sulla conduttrice si è sbilanciato commuovendosi anche. Ecco le parole che ha usato per lei: “Le voglio tanto bene, e nel suo lavoro va ammirata e studiata: la guardo e cerco di capire.“