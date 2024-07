Cosa è successo davvero tra Francesca e Manuel di Temptation Island: ha parlato la coppia

Temptation Island, tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura è finita. Ma cosa è successo davvero? Ora spunta la verità.

Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno formato una delle coppie che ha preso parte alla precedente edizione di Temptation Island, andata in onda la scorsa estate. I due erano approdati sull’isola delle tentazioni a seguito della decisione di lei di mettere alla prova il suo fidanzato: dopo svariati tradimenti da parte Manuel, voleva capire se poteva ancora fidarsi. L’epilogo, dopo il falò di confronto anticipato richiesto da Francesca, non è stato però dei migliori: i due sono si sono lasciati.

Qualche tempo dopo però Francesca ha deciso di perdonare Manuel, il quale aveva capito di provare ancora qualcosa per la sua ex compagna. Ma proprio in questi ultimi giorni entrambi si sono resi protagonisti di una serie di battibecchi via social a seguito di segnalazioni e indiscrezioni.

Erano settimane che la coppia non si mostrava insieme sui social. Come se non bastasse, erano diverse le persone che incrociavano Manuel in compagnia di altra gente, ma senza Francesca. Tali segnalazioni sono arrivate alla ragazza e così lei e Manuel hanno fatto sapere tramite i loro profili ufficiali che la loro storia d’amore era giunta al capolinea. Ma come sono andate davvero le cose? Perché è finita? Ecco cosa è successo.

Francesca e Manuel, da Temptation Island all’ennesima rottura: il ragazzo si confessa in un’intervista

La relazione tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura sembra essere giunta definitivamente al capolinea. Proprio nei giorni scorsi, attraverso alcune storie su Instagram, i diretti interessati hanno ufficializzato la fine della loro relazione. Francesca si è detta delusa e amareggiata per quello che era emerso dalle segnalazioni in cui il suo ex compagno si mostrava in atteggiamenti intimi con un’altra donna. Inoltre ha chiesto agli utenti di non inviarle altre segnalazioni perché non vuole sapere altro del suo ex.

Allo stesso modo, anche Manuel ha detto la sua, specificando che i motivi della rottura non erano da ricondursi a un ennesimo tradimento e che tutto era dovuto a incomprensioni, aggiungendo che quando una persona è single non deve preoccuparsi e deve fare ciò che desidera. Ora, a fare chiarezza sulla faccenda, ci pensa Lorenzo Pugnaloni.

In una sua storia su Instagram l’esperto di gossip, confermando la fine della storia d’amore tra i due ex volti di Temptation, afferma che i motivi della rottura non sarebbero gli stessi del passato. Annuncia, inoltre, che a chiarire il tutto sarà un’intervista rilasciatagli dallo stesso Manuel, in cui l’ex fidanzato di Francesca ha parlato dei veri motivi che avrebbe portato alla fine della relazione.

L’intervista sarà pubblicata sul settimanale Mio e sembra che Manuel abbia voluto dire la sua per mettere fine alle ipotesi e alle illazioni che si stanno diffondendo sui social. Il ragazzo dice di essere cambiato e che in tutto questo tempo non ha fatto altro che assecondare la sua ex compagna. Perciò la rottura non sarebbe dovuta a nuovi tradimenti e quindi, per scoprire la verità, non resta che leggere la sua intervista.