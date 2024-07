Wanda Nara irriconoscibile, frangettona e capelli nerissimi: il cambio look dopo Ballando con le stelle

Wanda Nara ha completamente cambiato look e il suo nuovo aspetto ha attirato l’attenzione di tutti. Eccola, irriconoscibile.

Nata nel 1986, l’ex concorrente di Ballando con le Stelle è sempre stata un volto molto apprezzato nel panorama televisivo italiano. La modella, ballerina e showgirl è infatti anche una procuratrice sportiva, dato che ha sposato il calciatore Mauro Icardi. Con lui c’è infatti sempre stata una storia d’amore molto lunga e intensa, che continua oggi dopo anni e che ha appassionato milioni di persone. Wanda è inoltre mamma di cinque figli, e i suoi profili social vengono seguiti da numerosi fan.

Ad attirare l’attenzione è stato adesso il suo drastico cambio look, che ha mostrato lei stessa sui suoi profili social.

Nuovo look per Wanda Nara: cosa ha fatto ai capelli

Il volto di Wanda è apparso recentemente in tv, quando ha partecipato al talent show Ballando con le Stelle, il famoso programma di Milly Carlucci che ogni anno vede la partecipazione di numerosi personaggi. Nel corso della precedente edizione, la procuratrice sportiva si è infatti cimentata nel ballo e ha anche lì conquistato i cuori di tutti. Sono trascorsi mesi da quel momento, e adesso la showgirl ha pensato di cambiare drasticamente il look. Lei stessa ha quindi pubblicato una sua fotografia sui social e il nuovo aspetto ha destato l’interesse dei fan.

La moglie di Mauro Icardi si è quindi mostrata con una maxi frangetta e con i capelli neri, che si discostano molto dal suo tradizionale e iconico biondo. “La mia frangia è più ribelle di me“, ha infatti scritto lei facendo sapere ai fan di aver appena fatto questa “pazzia”. Numerosi sono quindi stati i commenti scritti dai fan, che non hanno perso l’occasione per complimentarsi con lei e per mettere in evidenza la sua bellezza. Anche così Wanda è piaciuta a tutti, e in moltissimi hanno parlato di come le sia rimasto il fascino anche con questo nuovissimo aspetto.

Nel frattempo, Wanda sta tifando Argentina e sta quindi indossando la maglia della sua nazione d’origine. Una passione, quella per il calcio, che condivide con il marito Mauro Icardi, che è oggi uno dei calciatori più famosi e amati del mondo. Intanto, cresce molto di più l’attesa per quelli che saranno i prossimi progetti lavorativi di Wanda Nara, la cui agenda è sempre carica di appuntamenti e di giorni importanti. Le sorprese che regala sono infatti sempre moltissime.