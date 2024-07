“Brutta, tuo figlio imbarazzante”: pesantissimi insulti per la figlia d’arte, la sua reazione è epica

Figlia d’arte duramente attaccata sui social. Non si sono limitati a insultare solo lei ma anche il figlio: ecco come ha reagito.

È sempre stata famosa perché figlia d’arte, ma col tempo è riuscita a farsi conoscere meglio e a farsi apprezzare per quello che è davvero. Spesso l’abbiamo vista in televisione, mentre sui social è amatissima, infatti a oggi conta la bellezza di 2,6milioni di follower su Instagram.

Sui social la splendida influencer può contare sul sostegno e l’incredibile affetto che quotidianamente i suoi affezionati e tantissimi fan le dimostrano, però nemmeno le critiche mancano mai. I personaggi noti sono abituati a fare i conti con attacchi e a volte con insulti veri e propri, ma questa volta lei non è rimasta in silenzio, soprattutto perché gli hater hanno preso di mira anche suo figlio.

Figlia d’arte insultata in modo pesante sui social: la reazione è dura e ironica

La figlia d’arte presa di mira da un hater è la splendida Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Tramite una storia pubblicata sul suo profilo Instagram ha mostrato ai suoi seguaci il messaggio ricevuto da un utente che si è scagliato duramente contro di lei e contro la sua famiglia. Infatti, oltre ad attaccare duramente Aurora, l’hater ha insultato anche suo figlio e il suo compagno. E probabilmente è anche per questo che l’influencer ci ha tenuto a dire la sua.

Nel messaggio inviato ad Aurora l’hater fa sapere di averla vista all’Ikea, che pensa lei sia bruttina, che il suo compagno abbia un accetto imbarazzante e che si dimentica di fare le gambe in palestra, e che il loro figlio sia la diretta conseguenza di tutto questo. Critiche gratuite, cariche di veleno, che hanno infastidito non poco la 27enne, che infatti non è rimasta in silenzio.

La splendida influencer ha risposto con ironia: “A me capita spesso di immaginare le persone cattive che popolano i social come delle creature mitologiche tipo dei fauni, dei goblin, tutte ricurve, rannicchiate dietro il loro schermo al buio a vomitare frustrazione“. Aurora ha poi concluso la sua replica dicendo: “Invece vanno all’Ikea, sono tra noi amici.”

L’influencer, essendo molto presente sui social, è abituata a subire critiche immotivate di persone frustrate, i cosiddetti leoni da tastiera. Le parole di Aurora sono un modo intelligente e divertente per rimandare al mittente il messaggio ridicolo ricevuto dall’hater.