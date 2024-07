Temptation Island, finisce malissimo per Lino: mostra un occhio nero, cosa è successo

Finisce malissimo per Lino di Temptation Island infatti si è mostrato con un occhio nero: ecco cosa è successo al fidanzato di Alessia.

Lino e Alessia hanno lasciato Temptation Island eppure sono ancora al centro del gossip dopo il falò di confronto. Tantissime le segnalazioni che arrivano sulla coppia, ma soprattutto su Lino che si mostra spesso in giro a raccontare cosa è successo davvero con la fidanzata.

Tra le coppie che quest’anno hanno appassionato migliaia di telespettatori a Temptation Island troviamo sicuramente quella composta da Lino e Alessia. I due napoletani hanno lasciato la trasmissione proprio durante l’ultima puntata, dopo l’attesissimo falò di confronto, da soli. Nonostante ciò però i rumors e le segnalazioni sulla loro rottura sono tantissimi sui social: ecco l’ultimo che riporta un’indiscrezione anche grave.

Lino di Temptation Island con un occhio nero e c’entra Alessia: cosa è successo davvero

La coppia è entrata nella storia di Temptation Island per le numerose richiese di falò inascoltate. Alessia aveva richiesto per ben 5 volte il falò ottenendo solo rifiuti fino a che non è stata irremovibile. Con l’aiuto del conduttore, Filippi Bisceglia, è riuscita a incontrare Lino. Dopo un’accesa lite i due sono usciti da soli, anche se il ragazzo pare fosse intenzionato prima ad uscire con la tentatrice Maika e poi a richiedere un altro falò alla fidanzata. Insomma non è ancora chiaro se i due alla fine hanno lasciato la trasmissione insieme o meno, ma intanto arrivano diverse segnalazioni sui due. E a quanto pare numerose indiscrezioni confermerebbero sempre di più l’ipotesi che questa coppia non sia stata del tutto sincera.

Deianira Marzano, esperta di gossip, ne ha riportate diverse e per la maggior parte pare proprio che Lino sia single e che abbia anche una nuova ragazza. L’ultima segnalazione parla addirittura di un Lino con un occhio nero, procuratogli da Alessia, e di una storia di cui nessuno era a conoscenza. Insomma davvero complicato capire se i due stessero davvero insieme oppure no!

A segnalare come fake il fidanzamento tra Alessia e Lino era stato un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, che fin dal primo momento ha sostenuto che i due non stessero davvero insieme. Anche l’autrice del programma, Raffaella Mennoia, ha dichiarato che alcune coppie erano finte, senza rivelare di chi si trattasse. Che sia stata tutta una messa in scena? Staremo a vedere.