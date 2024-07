Sophie Codegoni come Stefano De Martino: cosa hanno in comune i due, i social svelano tutto

Sophie Codegoni e Stefano De Martino hanno qualcosa in comune. Una cosa che in molti non potrebbero mai immaginare. Ecco di cosa si tratta.

Oggi basta davvero poco per diventare popolari, basta partecipare a una trasmissione Tv o lavorare sui social, come nel caso di Sophie Codegoni e Stefano De Martino, che vantano carriere differenti, ma che sono entrambi molto noti al pubblico.

La prima si è fatta conoscere attraverso la partecipazione a due tra i programmi più seguiti della Tv, Uomini e donne e il Grande Fratello Vip. Grazie al reality che ha inoltre conosciuto quello che sarebbe poi diventato il papà della sua bambina, Alessandro Basciano, con cui ha avuto una relazione turbolenta che oggi sembra essersi conclusa definitivamente. Il secondo, invece, ha partecipato ad Amici come ballerino, per poi trasformarsi in un valente conduttore, pronto a diventare uno dei volti di punta della Rai.

Sophie Codegoni e Stefano De Martino, un filo sottile li unisce: hanno fatto entrambi la stessa scelta

Pensare che Sophie Codegoni e Stefano De Martino siano legati tra loro sembra impossibile, invece è così. Tra loro, in realtà, non è nato alcun amore, semplicemente hanno fatto una scelta comune che entrambi ritenevano necessaria per se stessi e per la loro immagine. I due, infatti, hanno deciso di eliminare alcuni tatuaggi che avevano impresso sulla loro pelle sottoponendosi a sedute con il laser.

Difficilmente il risultato può essere ottenuto in tempi rapidi, infatti è necessario armarsi di santa pazienza e sottoporsi a più sedute. È inoltre necessario mettere in conto anche un po’ di dolore fisico, come ha ammesso la stessa influencer. In genere il dolore può essere paragonato al pizzico di un elastico, che però è ripetuto più volte e per diversi minuti, per questo c’è chi non vede l’ora che la seduta finisca.

Non sappiamo quale sia la ragione che ha spinto Sophie a fare questa operazione, vito che è certamente un’amante dei tatuaggi al pari di molti suoi coetanei. Invece il futuro conduttore di Affari Tuoi ha agito in questo modo per una sua precisa volontà legata alla sua vita privata.

Qualche tempo fa aveva fatto eliminare uno dei suoi tatuaggi più famosi, quello dei due innamorati dentro un cuore che aveva fatto insieme a Belen Rodriguez. Ultimamente, invece, avrebbe fatto la stessa cosa con la Virgen di Lujan, simbolo religioso dell’Argentina. Un gesto che è il segno evidente di come l’amore con la showgirl, che è anche la mamma di suo figlio, sia ormai finito in maniera definitiva.



Insomma, voltare pagina a volte è necessario e lo si può fare anche in questo modo. Eliminando quei tatuaggi che ricordano momenti dei quali non si vuole avere più memoria.