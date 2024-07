Anticipazioni Uomini e Donne: in studio i primi confronti, chi arriverà da Temptation Island

Colpo di scena nelle nuove registrazioni di Uomini e Donne: ecco chi ci sarà in studio proveniente da Temptation Island.

La nuova edizione di Uomini e Donne inizierà a settembre 2024 e vedrà vecchie conoscenze e nuovi volti. Sia nel trono classico che in quello over il pubblico avrà modo di seguire il percorso di persone pronte a mettersi in gioco, con la speranza di trovare l’anima gemella. La scorsa edizione si è conclusa con il lieto fine per Daniele, Christian e Brando, ma non per Ida che ha lasciato la sedia senza aver fatto una scelta.

Infatti, dopo la segnalazione su Mario Cusitore in merito al suo incontro in un B&B con una ragazza a Napoli, Ida non ha voluto credere alle sue parole e non gli ha dato una seconda possibilità. Per la nuova stagione è ancora incerta la sua presenza ma in questi giorni si è tanto discusso del dating show, soprattutto riguardo i primi confronti che potrebbero esserci all’interno dello studio. Come l’anno scorso, anche quest’anno potrebbero esserci alcuni protagonisti di Temptation Island.

Uomini e Donne, anticipazioni prossima edizione: l’indiscrezione su chi ci arriverà da Temptation Island

A fine agosto 2024 avranno inizio le prime registrazioni di Uomini e Donne e le prime puntate andranno in onda, invece, a partire da settembre. Dato che non manca molto all’inizio delle riprese e dato che da pochissimi giorni è terminata la nuova edizione di Temptation Island, sembra ormai chiaro che alcuni protagonisti del reality condotto da Filippo Bisciglia saranno invitati in studio. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip e televisione, lo ha rivelato sui social.

Sul suo canale Instagram ha infatti risposto ad un utente che gli ha chiesto se nelle prime puntate di Uomini e Donne arriveranno in studio alcuni dei concorrenti del programma estivo dedicato ai sentimenti: “Sì, nella prima registrazione sono attesi i confronti tra Lino-Maika e Alessia e Martina-Carlo e Raul”, ha svelato Pugnaloni. Secondo l’esperto, quindi, nella prima registrazione ci sarà il confronto tra Lino e Alessia e la tentatrice Maika e tra Raul e Martina e il single Carlo.

Ha inoltre fatto luce su una questione ancora più interessante, ovvero ha parlato delle persone che potrebbero salire sul trono e ha fatto il nome proprio di Raul e Alessia che sono usciti single dal programma: “Io punterei bene i fari su Raul e Alessia, qualcuno di loro potrebbe salire sul trono. Chissà, vedremo”. Insomma, non è da escludere che qualche ex partecipante di Temptation Island possa arrivare sulla sedia rossa. Si tratta, ovviamente, soltanto di un’indiscrezione e non ci sono ad oggi conferme ufficiali.