Chiara Ferragni ritrova il sorriso, la nuova storia d’amore: “Relazione serissima”

Chiara Ferragni ha ritrovato il sorriso con una storia d’amore scoppiata improvvisamente a Forte dei Marmi: ecco chi è lui

In questi giorni non si fa che parlare di lei e della fine del suo matrimonio. Mentre il suo ex, Fedez, è stato avvistato con più di una donna, Chiara Ferragni punta a un storia seria. Infatti è stata avvistata con un uomo che frequenterebbe da tempo. Ed ecco che arrivano le prime conferme da parte degli amici della famosa influencer.

Il cuore di Chiara Ferragni batte solo per lui, o almeno è quello che riporta il settimanale Chi che ha dato l’esclusiva sul nome del nuovo amore dell’influencer. Dopo mesi di rumors con tantissimi nomi associati a quello dell’imprenditrice digitale, spunta quello dell’uomo che sarebbe attualmente il suo compagno: ecco di chi si tratta e cosa si sa di lui.

Chiara Ferragni nuovo amore, scoppia la passione a Forte dei Marmi: lui è ancora sposato

L’estate di Chiara Ferragni è stata movimentata più che mai con le vacanze in Italia e in Grecia. Allo stesso tempo non si contano i rumors sulla sua vita sentimentale. Tantissimi i nomi associati alla bella imprenditrice digitale. Da Tony Effe a quello dell’ortopedico Andrea Bisciotti, ma solo ora arriva lo scoop più atteso.

Secondo Chi Magazine, l’uomo che ora sta facendo battere il cuore di Chiara sarebbe Silvio Campara. Lui è un ex modello attualmente sposato, oggi Ceo di Golden Goose. Secondo il settimanale, Campara avrebbe conosciuto la Ferragni mentre era con la moglie ai bagni Piero di Forte dei Marmi. Durante questo primo incontro sarebbe scoccata la scintilla. I due avrebbero iniziato a provare una forte simpatia mentre parlavano di lavoro.

Qualche giorno dopo il loro primo incontro, pare che Campara e la moglie si siano allontananti. Intanto la Ferragni si godeva le sue vacanze a Capri. Proprio sull’isola campana avrebbe iniziato a parlare agli amici di Silvio. Dunque quella con Andrea Bisciotti potrebbe essere solo una storiella creata ad arte come diversivo per distogliere l’attenzione dal vero interesse dell’imprenditrice.

Al momento l’ex di Fedez si trova a Mykonos con la sorella Francesca e la mamma, Maria Di Guardo. Campara è invece ancora a Forte dei Marmi, da solo e non con la moglie. Secondo il settimanale infatti il manager e l’influencer cremonese avrebbero intrapreso una relazione molto seria e presto potrebbero farsi vedere insieme.