Alfonso Signorini riceve il primo No per il Grande Fratello: chi ha rifiutato l’ingresso nella Casa

Grande Fratello, Alfonso Signorini riceve il primo no: ecco chi ha rifiutato l’ingresso nella casa più spiata d’Italia

Manca ormai poco all’arrivo della nuova edizione del Grande Fratello. Il reality, come da copione, dovrebbe iniziare a metà Settembre e andare in onda fino a Marzo. Tuttavia ad oggi si sa poco o nulla dei concorrenti che avranno il privilegio e la fortuna di varcare la famosa porta rossa. La conduzione del format è stata affidata ancora una volta ad Alfonso Signorini.

Signorini deve tener conto delle direttive decise dai vertici Mediaset. Piersilvio Berlusconi ha chiesto infatti maggiori contenuti e meno trash, e ha imposto alcune regole sulla scelta dei concorrenti. Lo scorso anno il Grande Fratello ha messo insieme vip con persone comuni. Quest’ultime con un vissuto personale da raccontare e a volte controverso.

Gli ascolti non hanno premiato le novità proposte e per questo Signorini per l’imminente edizione è alla ricerca di personaggi che negli ultimi mesi hanno avuto un’eco mediatico rilevante. Ma quanto pare il direttore di Chi ad oggi avrebbe ricevuto diversi rifiuti. Alcuni vip avrebbero rimandato al mittente la proposta di partecipare al GF perché non propensi a vivere per mesi sotto i riflettori. Tra i rifiuti più recenti quello di uno sportivo, che ha appena partecipato alle Olimpiadi.

Grande Fratello, Signorini vuole il campione olimpico: ecco cosa ha risposto l’atleta

Le indiscrezioni delle ultime ore rivelano che Alfonso Signorini avrebbe proposto a Thomas Ceccon di entrare nella casa del Grande Fratello e che il nuotatore nonché medaglia d’oro avrebbe rifiutato. Ceccon ha partecipato con successo alle Olimpiadi di Parigi ma il suo nome è circolato in rete non tanto per le sue eccellenti prestazioni in acqua, ma perché è stato fotografato mentre dormiva all’esterno del Villaggio Olimpico.

Le polemiche sulla mancanza di aria condizionata negli alloggi riservati agli atleti sono state alimentate anche dallo scatto di cui Ceccon è stato protagonista. Il campione è molto attivo sui social dove ha un vasto seguito, ma non ha nessuna intenzione di partecipare al reality di Canale 5.

L’indiscrezione sulla proposta fatta al vincitore dell’oro nei 100 metri dorso a Parigi 2024 è stata condivisa dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Tra gli altri rifiuti anche quello di Karina Cascella, del figlio d’arte Francesco Oppini, di Antonio Orefice, volto di Mare Fuori, e dell’ex attore di Beautiful Ronn Moss.