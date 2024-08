Endless Love ora è ufficiale, Canale 5 ha scelto la data: “Quando va in onda di sera”

I vertici Mediaset hanno deciso la data per il debutto in prima serata su Canale 5 di Endless Love: ecco qual è il giorno da segnare sul calendario.

Per circa due settimane i dirigenti del Biscione hanno deciso di stoppare la messa in onda della seguitissima serie tv turca. Una decisione arrivata con la necessità di cambiare il palinsesto televisivo per i giorni che anticipano e precedono il Ferragosto. Tuttavia, i fan ritroveranno i loro personaggi preferiti di Endless Love presto e in prima serata.

A dir la verità, era stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a rivelare che la serie televisiva sarebbe presto sbarcata in prima serata. E visti gli ottimi ascolti di queste settimane, i vertici dell’azienda hanno deciso di far fare a Endless Love il salto di qualità e promuoverlo nel prime time di Canale 5, un po’ come era stato in precedenza con Terra Amara. Dunque, le ultime puntate della prima stagione e tutti gli episodi della seconda stagione saranno disponibili in prima serata e, a quanto pare, ci sarebbe anche la data ufficiale.

Endless Love in prima serata su Canale 5: ecco la data e tutte le altre novità

La storia impossibile tra Nihan e Kemal sta per sbarcare nella fascia del prime time di Canale 5, come era stato anticipato da Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. Stando a quanto rivelato in anteprima da TvBlog, pare che Endless Love debutterà in prima serata venerdì 30 agosto, salvo cambiamenti dell’ultima ora da parte dei piani alti del Biscione.

Tuttavia, pur difronte a un data probabile per il debutto in prima serata della serie televisiva turca, bisogna aggiungere che per il momento c’è parecchia confusione sulla sua programmazione. Non è ancora chiaro se lo spettacolo rimarrà nel prime time in autunno oppure se i vertici Mediaset decideranno di spostarlo di nuovo, così come non è scontato che la serata della messa in onda sia sempre quella del venerdì o se si opterà per un altro giorno.

C’è da aggiungere che la programmazione di Canale 5 sarà un bel po’ affollata di serie turche dalla prossima stagione, visto che non solo sarà trasmessa Endless Love, ma tornerà in prima serata anche la seconda parte de La rosa della vendetta che, con ogni probabilità, andrà in onda la domenica sera. A queste si aggiungerà anche la serie televisiva Segreti di famiglia, oltre a tutti gli altri programmi, reality show e fiction italiane che verranno lanciate sempre nella prossima stagione televisiva.