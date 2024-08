Chiara Ferragni “incassa” le frecciate della moglie di Silvio Campara: “Donne che rompono le famiglie”

Nuovo amore e nuove polemiche per Chiara Ferragni, l’inluencer si è innamorata di un uomo sposato e ora è guerra con la moglie di lui

La fine dell’estate poteva filare liscia per Chiara Ferragni? Ovviamente no, l’influencer più celebre d’Italia durante la bella stagione sembra aver trovato nuovamente qualcuno da amare. Il suo nome è Silvio Campara e a quanto pare quest’ultimo avrebbe messo da parte la sua vecchia vita proprio per correre dietro all’ormai ex di Fedez.

Duro colpo per Giulia Luchi, l’attuale moglie dell’imprenditore veronese. Silvio si è letteralmente fatto rubare il cuore dalla blogger, e la madre dei sui due figli ha deciso di rompere il silenzio e dire alla Ferragni quello che pensa di lei.

Il posto in cui è scoppiato l’amore sarebbe Forte dei Marmi, località marittima che la reginetta dei social è solita frequentare insieme alla sua famiglia. Secondo le indiscrezioni, pare sia stato proprio in terra toscana che la Ferragni ha conosciuto l’uomo e sua moglie. Per l’esperto Gabriele Parpiglia, l’influencer è prima diventata amica della donna e poi avrebbe messo gli occhi su suo marito. Situazione che non poteva che dare vita ad una brusca reazione da parte dell’ex Miss Italia Giulia Luchi.

Chiara Ferragni sotto accusa, le frecciate della moglie di Silvio Campara: bufera sui social

Secondo Parpiglia, tutto sarebbe cambiato quando Chiara ha raggiunto Capri. A Forte dei Marmi nessuno sospettava niente, poi sulla bella isola partenopea la Ferragni si sarebbe lasciata sfuggire una confidenza con qualcuno che si è rivelato davvero poco riservato. Si tratta della stessa persona che ha poi riportato tutto alla moglie della sua nuova fiamma, facendo scoppiare la bufera.

Giulia Luchi ha così iniziato a fare un giro sui social, mettendo like ai commenti di tutte quelle persone che sono dalla sua parte e che non hanno esitato a definire Chiara Ferragni una sfasciafamiglie. Tradimento doppio, dunque, per la donna che credeva di aver trovato un’amica e che invece ha accolto in casa una persona pronta a soffiargli il marito.

L’influencer dal canto suo non ha ancora rilasciato alcun commento ufficiale. L’uomo, invece, proprio come sua moglie, si sarebbe concesso qualche like in giro per i social. Like che confermerebbero la loro presunta relazione. Il pubblico crede che questo non sia altro che l’inizio di un nuovo terremoto per l’imprenditrice digitale, ancora lontana dal ritrovare la serenità perduta in seguito al Pandoro-gate e alla rottura con Fedez.