Grande Fratello, nuovo amore per un ex concorrente amatissimo: fan al settimo cielo

Un ex amatissimo concorrente del Grande Fratello ha trovato l’amore: finalmente è uscito allo scoperto, facendo felici i fan.

La nuova edizione del Grande Fratello tornerà a settembre con nuovi concorrenti e nuove storie da raccontare. Alfonso Signorini sarà di nuovo al timone del reality e sarà affiancato da Cesara Buonamici. La giornalista, in un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera, ha dichiarato di aver dato la sua disponibilità per una seconda partecipazione come opinionista: “Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi è un programma che offre squarci di comportamenti umani”.

Ha poi spiegato di aver accettato perché si è pure divertita e si è trovata molto bene con Signorini. A quanto pare anche Rebecca Staffelli sarà di nuovo in studio, in veste di inviata social, come lei stessa ha confermato in un’intervista al settimanale Chi. Intanto, in attesa dell’esordio della nuova stagione, si continua a parlare di coloro che hanno fatto parte in passato del reality. Negli ultimi giorni, in particolare, è emersa un’indiscrezione che parla di un ex famoso concorrente e del suo nuovo amore.

Nuovo amore per l’ex concorrente del Grande Fratello: frequenta una ragazza del suo paese

Da settimane si parla tanto della nuova edizione del Grande Fratello e soprattutto, il pubblico si sta chiedendo chi entrerà nella casa di Cinecittà. Anche quest’anno ci sarà un cast misto, quindi ci saranno sia personaggi famosi che persone comuni. Ma oltre alle notizie sui nuovi protagonisti, non mancano quelle sugli ex concorrenti, e come al solito il gossip si concentra sulla loro vita privata.

In queste ore è emersa un’indiscrezione su un ex gieffino, che sta facendo non poco rumore. A riportarla è stata l’influencer Deianira Marzano, secondo la quale l’ex concorrente del GF starebbe uscendo con una ragazza del suo paese e che presto uscirà allo scoperto: “Un ex concorrente del GF sta frequentando una ragazza che vive nel suo paese e presto usciranno allo scoperto”.

L’esperta di gossip non ha rivelato l’identità del protagonista della segnalazione ma sembrerebbe – da quanto scritto- che ben presto sarà lui a farsi vivo con i follower, raccontando cosa sta accadendo. Non si hanno al momento maggiori dettagli in merito, ma nel frattempo si continua a parlare della prossima edizione del Grande Fratello che esordirà lunedì 16 settembre su Canale 5 con la prima diretta. Alfonso Signorini è pronto ad aprire le porte a nuovi protagonisti e ad accompagnare i telespettatori per i prossimi sei mesi.