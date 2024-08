Amici, addio improvviso all’insegnante più amata? Arriva la proposta della Rai

Amici addio improvviso di uno dei personaggi più amati che potrebbe passare alla concorrenza. Scopriamo assieme di chi stiamo parlando.

La notizia al momento è tra quelle più cliccate sui social, e del resto non c’è da stupirci. Stiamo parlando di uno dei VIP più amati di sempre che potrebbe lasciare il noto talent show per passare alla tv pubblica. Sarà vero? L’insegnante cederà alle lusinghe e andrà a lavorare in Rai? Oppure questa è l’ennesima trovata del gossip?

Quello che sembra certo è che sono in molti gli ammiratori che non vogliono sentirle dire addio ad “Amici” e al contempo sono tanti anche coloro che vogliono vederla all’opera in un programma della televisione pubblica nostrana. La questione è delle più spinose e sul web le notizie si rincorrono. A essere perciò in pericolo è il rapporto tra l’insegnate stimatissima e la conduttrice Maria De Filippi. Cosa sceglierà di fare il volto noto della tv? Per lei, dunque, questo agosto 2024 sembra piuttosto caldo. Ecco di chi parliamo

Amici nella bufera: addio a un’insegnante, svelata l’identità

Partirà il prossimo 15 settembre la nuova edizione di Amici. Ormai il cast dei concorrenti è stato fatto mentre ci sarebbero ancora dei dubbi su chi dovrà ricoprire il ruolo di docente. In particolare, a scricchiolare sarebbe la sedia dell’insegnante di ballo di Lorella Cuccarini.

La professionista della tv sarebbe, infatti, corteggiata anche dalla Rai e potrebbe cedere alle sue offerte lasciando per sempre lo show della De Filippi. Considerato che la showgirl è sbarcata a Mediaset dalla Rai dopo il litigio con il collega Alberto Matano quando conduceva La Vita in Diretta, possibile che le donna volti le spalle a Queen Mary?

La Docente di Canale5 starebbe, quindi, pensando al da farsi in questo momento ma sono in molti quelli che credono che possa trovare una mediazione che le permetta di non perdere il suo posto di insegnante nel talent show più amato di sempre. Come ben sanno i fan di “Amici”, la Cuccarini più volte ha ammesso di amare molto questo suo ruolo che le permette di contribuire a formare i talenti del domani.

Tuttavia, l’occasione offertale della Rai è molto allettante. Secondo quanto rivelato dal settimanale “Nuovo Tv” si tratterebbe di una proposta davvero irresistibile: in sostanza, nel 2025 la Rai penserebbe di festeggiare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini affidandole un programma.

Il titolo dello show sarebbe “Fantastica” proprio come quello che la rese famosa nel 1985. Quale sarà la scelta della donna che per anni è stato il volto della cucina più amata dagli italiani?