Anticipazioni Beautiful fino al 1 settembre: i tormenti di Hope aumentano, cosa succederà

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful in onda fino al 1 settembre fanno luce sui tormenti di Hope: cosa accadrà nei prossimi episodi.

La celebre soap opera americana si appresta a vivere un’altra settimana di risvolti inaspettati e colpi di scena. Le anticipazioni di Beautiful dal 26 all’1° settembre rivelano i tormenti crescenti di Hope, che da poco è tornata a lavorare fianco a fianco con Thomas Forrester. La decisione è stata presa per salvare la collezione Hope for the future, ma ha generato un po’ di malcontento in Liam.

Le vicende di cui è protagonista Hope andranno sempre più a complicarsi, con la giovane stilista che sarà chiamata a prendere delle precise decisioni. La collaborazione tra Hope e Thomas prosegue in maniera proficua per la Forrester ma sta avendo sempre più delle conseguenze nella vita privata della giovane stilista. Andiamo a vedere insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di Beautiful in onda su Canale 5.

Anticipazioni Beautiful 26 agosto – 1 settembre: Hope in grande difficoltà

Thomas è contento della ritrovata serenità tra i genitori e si dice determinato a conquistare la stima e la fiducia di tutti, soprattutto di Hope con cui prosegue un’importante collaborazione. La Logan riunisce il team creativo, inclusi Zende e Paris, impegnato nel lancio della nuova collezione dopo il ritorno di Thomas come capo stilista della linea. Lo stilista sembra aver fatto notevoli passi in avanti sotto il profilo della creatività e anche quello personale.

Liam è preoccupato perché convinto che questo cambiamento non sia genuino e confida il suo disagio a Steffy. Quest’ultima cerca di persuadere Liam, negando che il suo affetto per Thomas possa aver offuscato la sua capacità di giudizio come amministratore d’azienda. Hope e Thomas parlano nuovamente della collaborazione e si dimostrano felici di essere tornati amici. In realtà, le fantasie della Logan su Thomas non smettono di emergere.

Thomas e Hope continuano a lavorare sulla nuova collezione, ma le fantasie diventano un vero tormento per la stilista. Nel frattempo, a pranzo a “Il Giardino”, Brooke e Taylor parlano delle aspettative sentimentali per il futuro e Taylor insiste affinché la sua amica conceda una seconda possibilità a Hollis.

Alla Forrester, Thomas e Liam hanno un confronto pacato anche se Liam confida che non abbasserà la guardia poiché non crede nel suo cambiamento. Nello stesso momento, Steffy racconta a Hope di aver parlato con Liam e le ricorda di quanto sia fortunata ad averlo come marito. Hope, tormentata dalle fantasie sul Forrester, chiede a Steffy di provare a convincere suo marito che Thomas sia davvero cambiato.

Steffy riceve la visita di Liam e per i due riaffiorano i tempi passati del loro amore che si è ormai trasformato in un grande affetto grazie anche al ruolo di genitori di Kelly. La Forrester trascorre la serata con Finn e insieme ricordano la drammatica esperienza con Sheila. Infine, Hope non fa mistero di essere molto orgogliosa di Deacon per il contributo dato alla cattura di Sheila. Lo Sharpe, però, si mostra in imbarazzo perché la figlia non sa che tipo di relazione abbia avuto con la Carter e cerca di minimizzare il suo ruolo.

L’appuntamento con Beautiful è dal lunedì al sabato alle 13:45 e alla domenica alle 14:00 su Canale 5.