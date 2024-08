Che Dio ci aiuti 8, tutto quello che si sa sulla nuova stagione: 4 grandi novità

Le anticipazioni da non perdere su Che Dio ci aiuti 8, cosa si sa sulla nuova stagione. In arrivo 4 grandi novità. Tutte le informazioni utili.

C’è grande attesa per la prossima stagione della fiction Rai Che Dio ci aiuti, la serie di successo, ambientata in un convento di Assisi, con protagoniste un gruppo di suore e i ragazzi della loro scuola. La serie tv, che in tutti questi anni ha avuto per protagonista l’attrice Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, direttrice del convento, è giunta all’ottava stagione che si annuncia ricca di grandi novità.

Nella settima stagione di Che Dio ci aiuti, andata in onda su Rai1 da gennaio a marzo 2023, abbiamo visto l’uscita di scena di Suor Angela / Elena Sofia Ricci, trasferita a un altro convento dopo un periodo difficile. La protagonista della serie tv è diventata dunque Azzurra Leonardi, interpretata da Francesca Chillemi, ex Miss Italia.

Azzurra è una ragazza che fin dalla prima stagione della serie era entrata nel convitto del convento, con tutta una serie di vicende tra le suore e i ragazzi della suora. L’ottava stagione di Che Dio ci aiuti, ambientata nel Convento degli Angeli di Assisi, andrà in onda nell’autunno del 2025 e al momento è in produzione. C’è ancora del tempo, dunque, ma intanto dal set sono uscite alcune indiscrezioni.

Che Dio ci aiuti 8, la nuova stagione avrà 4 grandi novità

L’abbandono della serie tv di Che Dio ci aiuti da parte di Elena Sofia Ricci, che per anni ha vestito i panni della protagonista Suor Angela, è stato un trauma per i fan della serie. Il motivo dell’addio al personaggio è stata una scelta dell’attrice: dopo molto tempo ha scelto di dedicarsi ad altri progetti. Ha spiegato alla stampa che non ama ripetersi e che difficilmente resta troppo a lungo in una serie tv.

Per Che Dio ci aiuti ha fatto un’eccezione, visto che è rimasta fino alla settima stagione, di una serie iniziata nel 2011. Questo non significa che non rivedremo mai più Suor Angela. Le anticipazioni sull’ottava stagione, infatti, fanno ben sperare.

Secondo le indiscrezioni, infatti, rivedremo l’attrice anche in Che Dio ci aiuti 8, sebbene soltanto per un cameo. I fan, dunque, saranno accontentati. Tra i personaggi che non torneranno nella nuova stagione della serie tv, invece, c’è Emiliano Stiffi, giovane psichiatra che insieme ad Azzurra si occupa della casa famiglia del convento. Il personaggio è stato interpretato dall’attore Pierpaolo Spollon.

Le altre grandi novità della prossima stagione, poi, sono l’ambientazione e la comunità dove si svolgeranno le vicende della serie tv. Le nuove puntate di Che Dio ci aiuti, infatti, si svolgeranno non più ad Assisi ma a Roma e i protagonisti vivranno in una casa di accoglienza per ragazze in difficoltà e non più all’interno di un convento.