Il Paradiso delle Signore cambia tutto, arrivano nuovi personaggi: ecco chi sono Odile ed Enrico

Tanti i cambiamenti nella serie Il Paradiso delle signore. Nelle nuove puntate assisteremo all’arrivo di nuovi personaggi.

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore e dalle prime anticipazioni veniamo a conoscenza del fatto che questa sarà più interessante che mai. La serie farà il suo ritorno su Rai 1 a partire dal 9 settembre mentre il 4 ottobre taglierà un traguardo molto importante, ossia le sue prime mille puntate.

Nei nuovi episodi faranno il loro ritorno alcuni dei personaggi che hanno portato la serie diventare molto amata. Tra questi Adelaide di Sant’Erasmo, Tancredi di Sant’Erasmo, Umberto Guarnieri, Roberto Landi e Marcello Barbieri. Insieme a loro dei nuovi arrivi, ossia quattro nuovi personaggi che ben presto riusciranno a entrare nel cuore dei telespettatori. Ma di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore, nuovi personaggi nella prossima stagione: oltre Odile ed Enrico, altre due presenze femminili

La prima a fare il suo ingresso nella serie sarà Odile, la figlia biologica della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Il suo ruolo sarà interpretato da Arianna Amadei, attrice nata nel 2001 e che ha iniziato a recitare nel mondo del piccolo schermo nella serie Alex & Co di Disney Channel.

Nella soap opera targata Rai farà il suo ingresso anche Enrico, un magazziniere che inizierà la sua collaborazione con Armando e Alfredo e che nasconde un segreto che riguarda la sua vita privata. Il suo ruolo è interpretato da Thomas Santu, un attore originario di Civitavecchia, nato nel 1991, che ha partecipato a spot pubblicitari come Haribo e Buondì Motta oltre ad aver recitato anche in serie come Don Matteo 13, I cavalieri di Castelcorvo e Buongiorno mamma 2.

Oltre a questi due personaggi ci saranno anche altre due ingressi al femminile, Mirella e Giulia. Mirella andrà nella casa famiglia e prenderà il posto di Clara. Il suo ruolo sarà affidato all’attrice Giulia Sangiorgi, mentre Marta Mazzi vestirà i panni di Giulia Furlan. Giulia nella soap si scontrerà molto spesso con Gianlorenzo Botteri con cui avrà delle incomprensioni e delle tensioni.

Marta Mazzi è un’attrice di 32 anni originaria di Verona che ha avuto molte esperienze nel settore pubblicitario, musicale e cinematografico. Insomma, viste i nuovi arrivi, ci si aspetta che anche la prossima stagione de Il Paradiso delle Signore riesca ad affascinare e interessare il pubblico, come è sempre accaduto fino ad ora.