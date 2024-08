Uomini e Donne, rivelazione choc di Cristina su Mario: cosa le ha detto lontano dalle telecamere

Da non perdere l’indiscrezione su Uomini e Donne, la rivelazione di Cristina su Mario: cosa è successo fuori dal set. Tutte le informazioni e curiosità.

È iniziato il conto alla rovescia per la nuova edizione di Uomini e Donne, il popolarissimo dating show ideato e condotto da Maria De Flippi, in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, dalle 14.45, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. La prima puntata della nuova stagione sarà lunedì 9 settembre. Non manca molto. Nel frattempo sono iniziate le prime registrazioni delle nuove puntate di U&D, con tante succose indiscrezioni.

Come sarà la prossima stagione di Uomini e Donne lo sappiamo già ora, proprio grazie alle indiscrezioni che stanno uscendo in questi giorni sulle registrazioni delle prime puntate del programma. Notizie volutamente diffuse per suscitare attesa, curiosità e interesse sul dating show, che non ne avrebbe bisogno ma che vive anche di queste indiscrezioni.

Gli esperti di gossip che seguono Uomini e Donne hanno pubblicato sui social alcuni sviluppi sulle vicende che riguardano i protagonisti del trono over, in particolare su Cristina e Mario. Ecco cosa è accaduto tra i due e tutto quello che bisogna sapere.

Uomini e Donne, la rivelazione di Cristina su Mario

Le indiscrezioni sulle registrazioni delle prime puntate della nuova stagione Uomini e Donne sono state pubblicate sui social da Lorenzo Pugnaloni, blogger che da anni segue Uomini e Donne. Nella registrazione del 28 agosto di Uomini e Donne, ha svelato Pugnaloni, il trono over è partito subito in modo scoppiettante, con un confronto acceso, al limite dello scontro, tra Armando e Alessandro di Roberta (Di Padua). Il primo ha accusato il secondo di aver preso in giro Ida. Nell’ultima stagione di Uomini e Donne Alessandro Vicinanza si era avvicinato a Ida Platano, ma poi aveva scelto Roberta. Secondo le notizie circolate negli ultimi mesi su Alessandro e Roberta, la relazione tra i due andrebbe a gonfie vele. Il vero e proprio scoop delle anticipazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni, tuttavia, riguarda Mario e Cristina.

Secondo le rivelazioni del blogger, Mario (Verona) si aspettava di trovarsi di fronte Ida e invece è stato messo a confronto con Cristina. Quest’ultima ha raccontato che durante l’estate ha provato a mettersi in contatto con Mario, tramite Ernesto. Il desiderio di Cristina era quello di conoscere meglio Mario lontano dalle telecamere di Uomini e Donne ma Mario si è rifiutato. Il motivo di questo rifiuto, avrebbe spiegato Mario, è dovuto al fatto che l’uomo sarebbe ancora innamorato di Ida.

Sempre secondo le indiscrezioni di Pugnaloni, Mario ha chiesto a Cristina di rimanere amici. La donna, però, ha rifiutato, perché la sua amicizia, ha spiegato, è venuta meno. Cristina ha spiegato di non aver mai creduto all’amicizia di Mario nei suo confronti, lasciando intendere che ci fosse qualcosa di più.

La vera e propria “bomba”, tuttavia, è stata sganciata quando Cristina avrebbe rivelato, secondo Pugaloni, che Mario le aveva detto di non essere “preso” da Ida.