Perla Vatiero dopo l’addio a Mirko, eccola bellissima al mare: sono tutti pazzi di lei

Perla Vatiero ha rimarcato più volte che ormai con Mirko è finita e i fan possono ammirarla in splendida forma nella sua nuova quotidianità.

Dapprima i dubbi, i rumors, poi la conferma: Mirko e Perla, la storica coppia che ha affrontato tanti problemi e ha lottato disperatamente, alla fine si è arresa. Ex concorrenti del Grande Fratello e di Temptation Island prima, Perla e Mirko hanno condiviso le gioie e i dolori comuni a tutte le storie d’amore, per poi annunciare la rottura ufficialmente. In un primo momento, le parole di perla sono state ampiamente criticate, anche perché di contro Mirko ha scelto il silenzio stampa ed è “sparito” dai social.

Perla ha dovuto affrontare gli hater, o comunque i fan delusi, e ha spiegato ampiamente i motivi per cui lei e Mirko non potevano più proseguire la strada insieme. Oggi, anche se è trascorso poco tempo dalla rottura, Perla sembra rinata e affatto dispiaciuta di essere tornata single. Ecco come sta oggi e come è diventata ancora più bella e radiosa.

Perla al mare conquista tutti, mai vista una bellezza prorompente come la sua prima d’ora

Anche se molti fan avrebbero desiderato che i “perletti” non si lasciassero mai, forse adesso devono ammettere che dopo la rottura del fidanzamento Perla è come rinata, ed esplosa in tutta la sua bellezza. Le foto su Instagram sono la prova lampante che l’ex vincitrice del Grande Fratello adesso vive appieno ogni momento e si gusta carriera e vita privata con gli affetti più cari.

Oltre ai fan, anche l’esperto di Gossip Amedeo Venza aveva lanciato una frecciatina a Perla, segnalando alcune foto di lei in vacanza a Mykonos, in Grecia. In effetti, Perla si è recata in una località greca insieme alla sorella e ad alcune amiche e ha confessato candidamente che il viaggio le è servito “per staccare un po’ da tutto e da tutti” e riprendere le energie dopo la rottura con Mirko. Niente di male, dunque, un comportamento usuale che tutti hanno sperimentato almeno una volta nella vita.

Si legge in uno dei recenti post di Perla. Dopo Mykonos, però, l’ex gieffina è sbarcata prima a Capri e poi ad Amalfi si è goduta altri momenti di relax, forse cogliendo l’occasione di sponsorizzare anche la linea mare del suo brand di abbigliamento. Nelle foto, Perla appare bellissima, come una diva, e sembra ormai lontana la ragazza confusa di qualche mese fa. Adesso Perla sa cosa vuole, e i fan sono (comprensibilmente) in delirio.