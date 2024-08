Nuoro, cosa vedere nella perla culturale della Sardegna: luoghi che raccontano storia

Se stai pensando di andare in vacanza in Sardegna, sappi che non è solo mare! Puoi visitare anche Nuoro, una città piena di cultura!

Nuoro, situata ai piedi del monte Ortobene, è un gioiello nascosto della Barbagia. Spesso definita il cuore culturale della Sardegna, questa città offre un’esperienza autentica di tradizioni, arte e natura. Per chi desidera scoprire la vera essenza dell’isola, una visita a Nuoro e ai suoi dintorni è imprescindibile.

Si tratta di una città che incanta per la sua autenticità e ricchezza culturale. Spesso trascurata dai percorsi turistici principali, questa città rappresenta un vero e proprio viaggio nel cuore della Sardegna più genuina. Con la sua atmosfera rilassata, Nuoro offre un’esperienza unica per chi desidera esplorare l’isola lontano dalle mete più battute. Scopriamo insieme le meraviglie che questa città e i suoi dintorni hanno da offrire.

Cosa visitare a Nuoro

Piazza Sebastiano Satta. Il centro storico di Nuoro ruota attorno a Piazza Sebastiano Satta, un tempo conosciuta come Piazza del Plebiscito. Questa piazza è dedicata al poeta sardo Sebastiano Satta. La piazza è un luogo ideale per passeggiare e rilassarsi nei bar locali, circondata da edifici bianchi che creano un’atmosfera unica. Sebastiano Satta, Salvatore Satta e Grazia Deledda, illustri figure della cultura sarda, hanno le loro radici in questa città.

La casa-museo di Grazia Deledda, in particolare, vincitrice del Premio Nobel per la letteratura nel 1926, è un must per chi visita Nuoro. Situata nel rione San Pietro, la casa natale di Grazia Deledda è un affascinante tuffo nella vita della scrittrice e nella storia di Nuoro. La casa, divisa su tre piani con giardino e cortile, conserva mobili e oggetti originali dell’epoca, offrendo ai visitatori un’autentica esperienza storica.

Da non perdere è il Corso Garibaldi. Si tratta di un viale ricco di negozi e caffè storici, che era conosciuto come via Majore. Oggi, come in passato, è il fulcro della vita sociale e culturale di Nuoro, un luogo perfetto per immergersi nell’atmosfera locale. Inoltre, a pochi passi da Corso Garibaldi si trova la Cattedrale di Santa Maria della Neve, un imponente edificio neoclassico. Dedicata alla Madonna della Neve, patrona di Nuoro, la cattedrale è un simbolo di devozione e arte religiosa.

Abbiamo il Museo delle Arti di Nuoro (MAN), che è una tappa obbligata per gli amanti dell’arte. Questo luogo ospita sia mostre temporanee internazionali che permanenti di artisti sardi. Non lontano dal MAN si trovano lo spazio culturale Tribu, un belvedere suggestivo e il Museo della Vita e delle Tradizioni Sarde, che offre un’immersione completa nella cultura locale.

Proseguiamo con il nuraghe Tanca Manna, situato nella zona meridionale di Nuoro, che è una testimonianza della civiltà nuragica. Questa torre di granito, un tempo circondata da capanne, è un affascinante esempio dell’architettura preistorica sarda. E ancora abbiamo il Monte Ortobene, con il suo parco naturale, che è una presenza dominante e familiare per gli abitanti di Nuoro. Sedda Ortai, un parco all’interno del monte, è noto per le sue formazioni rocciose uniche e fantasiose, ideali per escursioni e pic-nic.