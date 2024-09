Uomini e Donne, spunta il ‘piano’ di Francesca Sorrentino: la rivelazione lontano dalle telecamere

A Uomini e Donne arriva un volto noto: è Francesca Sorrentino, ex di Temptation, e spunta il suo piano lontano dalle telecamere.

Si è fatta conoscere a Temptation Island per la sua storia tormentata con Manuel Maura, ma dopo un anno eccola sul trono di Uomini e Donne. Lontano dalle telecamere però spuntano dei retroscena che non le fanno proprio onore: ecco di cosa si tratta.

Francesca Sorrentino è la nuova tronista di Uomini e Donne e il suo volto è già noto a Canale 5 per la partecipazione a Temptation Island proprio lo scorso anno. La ragazza, insieme al fidanzato Manuel Maura, aveva colpito tutti proprio per il rapporto non proprio sano che i due avevano. Dopo aver lasciato il programma da single i due però avevano deciso di riprovarci, per poi ritrovarsi di nuovo a dirsi addio. In merito a questo ritorno di fiamma spuntano retroscena.

Francesca Sorrentino a Uomini e Donne: spunta il retroscena

Manuel Maura pare infatti abbia lasciato Francesca, e lei ha deciso di voltare pagina accettando la proposta di Uomini e Donne di sedere sul trono. Manuel però ha commentato con fastidio la notizia e ha dichiarato che questo per lui è stato un colpo di scena. Qualcun altro invece ha fatto ben capire che la notizia non era per nulla inaspettata infatti la ragazza avrebbe avuto in mente fin da subito di partecipare al dating show.

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip, Deianira Marzano, che pubblica la segnalazione di un utente, Francesca avrebbe già pensato di partecipare a Uomini e Donne quando stava con Manuel. La Sorrentino infatti si sarebbe detta desiderosa di partecipare al programma di Maria De Filippi se non fosse stata con il fidanzato.

La notizia ha sorpreso tutti e lasciato senza parole i fan della trasmissione che da tempo invece speravano di vederla sul trono. Se l’ex fidanzato pare abbia preso in modo inaspettato la notizia, conoscenti invece rivelano che non era del tutto inaspettato l’arrivo della Sorrentino al dating show. “Ogni giorno la vita ci riserva grandi sorprese…”, ha scritto Manuel sul suo profilo Instagram.

Sicuramente l’uomo seguirà con stupore la partecipazione di Francesca sul trono, ma d’altra parte Francesca aveva dichiarato che quella sarebbe stata l’ultima opportunità che gli dava per dimostrargli un vero amore, che ovviamente non è andata a buon fine. Troverà invece sul trono qualcuno degno di lei? Staremo a vedere.