Uomini e Donne, sospesa la programmazione: caos in studio, terremoto per Maria De Filippi

Sospesa la programmazione della nuova edizione di Uomini e Donne, brutte notizie per Maria De Filippi: cosa è accaduto

I tantissimi fan di Uomini e Donne non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà nelle nuove puntate dell’amatissimo dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La prima registrazione si è tenuta lo scorso 28 agosto e come al solito non mancheranno novità e colpi di scena che stupiranno non poco i telespettatori.

Nei giorni scorsi sono stati presentati tre nuovi tronisti, due di loro non sono volti nuovi, si tratta infatti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne Michele Longobardi e dell’ex volto di Temptation Island Francesca Sorrentino. Sul trono ci sarà anche un volto nuovo, Alessio. La prima puntata sarebbe dovuta andare in onda su Canale 5 lunedì 9 settembre, ma stando ai rumors la programmazione è stata sospesa.

A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, il noto esperto di gossip e televisione che sui social ha fatto sapere che la prima puntata è slittata a lunedì 16 settembre, al momento però la novità non è stata ancora ufficializzata.

Anticipazioni Uomini e Donne: scoppia la lite in studio, due sorprese per Gemma Galgani

In attesa di scoprire quando andrà in onda la prima puntata dell’amatissimo dating show, sono già trapelate interessanti indiscrezioni in merito a ciò che è accaduto in studio nel corso della registrazione.

Stando a quanto ha rivelato da Lorenzo Pugnaloni, nel corso della nuove puntate di Uomini e Donne si presenteranno due nuovi pretendenti per Gemma Galgani. La dama indiscussa del Trono Over da moltissimi anni è alla ricerca del vero amore, ad oggi però non ha ancora trovato la sua anima gemella. Le novità però non sono ancora finite, perché a quanto pare uno dei cavalieri si renderà protagonista di un acceso litigio in studio. Di chi si tratta? Di Armano Incarnato, ma al momento non è stato svelato cosa è successo e con chi litigherà.

È stata confermata anche la presenza di Mario Cusitore. Secondo l’esperto del dating show il cavaliere proverà a conquistare Ida Platano, lei non era presente nella prima registrazione ma dovrebbe tornare in trasmissione nel corso della seconda puntata e ci sarà un confronto tra l’ex tronista e il cavaliere. Durante l’estate più volte lui ha provato a riallacciare i rapporti con lei, senza però riuscirci. Ida accetterà di parlare con Cusitore? Non ci resta che attendere per scoprire cosa succederà tra i due.