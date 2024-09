Uomini e Donne, Martina ha violato il regolamento, trono a rischio prima di iniziare

Uomini e Donne: Martina ha infranto il regolamento del programma. Quali saranno le conseguenze del suo comportamento?

Uomini e Donne, il famoso talk show condotto da Maria De Filippi non è ufficialmente partito ed ha già catalizzato l’attenzione degli italiani. Il 28 agosto scorso i protagonisti della nuova stagione si sono recati negli studi Elios per registrare le prime puntate e, come di consueto, sono state svelate le anticipazioni. I nuovi tronisti sono Michele, Alessio e Martina, ex protagonista di Temptation Island. La giovane e bellissima Martina ha partecipato al viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, insieme al suo ex compagno Raul.

Hanno deciso di partecipare a Temptation poiché credevano che l’unico problema della loro love story fosse la gelosia di Raoul, ma nel corso della loro permanenza nel villaggio hanno compreso che c’erano altre ed ulteriori questioni da affrontare. Martina guardandosi dentro si è accorta di non essere più innamorata di lui e, inaspettatamente, nel corso dell’ultimo falò di confronto hanno deciso di separare le loro strade. La giovane ha dichiarato che non si aspettava che la sua relazione terminasse bruscamente, ma ha compreso di cercare altro da un rapporto di coppia. Qualche mese dopo è stata divulgata la news della sua salita al trono e, immediatamente i fan hanno gioito.

Uomini e Donne, Martina ha violato il regolamento: cosa rischia

Martina è molto seguita sui suoi profili social dove si diverte a restare in contatto con la sua vasta platea di follower e, in queste ore un’ indiscrezione in particolare ha gettato tutti nello sconforto. Stando infatti a voci di corridoio recenti, Martina avrebbe infranto il regolamento di Uomini e Donne. Gli appassionati del dating show sanno che i tronisti non possono utilizzare i social nè mostrarsi sulle pagine di terzi. Il 7 settembre scorso Jenny, amica di Martina ha pubblicato alcune IG stories in sua compagnia.

Le due hanno trascorso una giornata a Roma e, gli scatti che le ritraevano insieme hanno fatto il giro del web, sollevando qualche polemica. Dunque in tanti si sono interrogati circa le possibili conseguenze che questa sua azione potrà avere sul percorso a Uomini e Donne. Non è possibile sapere se la redazione che lavora al fianco di Maria De Filippi prenderà qualche misura nei suoi riguardi, ciò che è certo, è che la nuova stagione non è ancora partita ed è già al centro dell’attenzione dei più. Nelle ultime ore infatti, la nuova tronista è l’assoluta protagonista del gossip, anche a causa di questa infrazione del regolamento.