Dove vive Carolyn Smith, la casa da sogno della giudice di Ballando con Le Stelle

Tra non molto inizierà la nuova edizione di Ballando con le Stelle, e tra le protagoniste più indiscusse arriverà – come ogni anno – la famosa coreografa e giudice. Una forza della natura e un coraggio indescrivibile: sono questi gli elementi che contraddistinguono la Smith, e che l’hanno fatta diventare sempre più nota nel piccolo schermo. Alle sue spalle c’è infatti una carriera ricca di successi, che continuano ad essere parte integrante del suo essere.

Dove vive Carolyn Smith: la casa

La giudice di Ballando con le Stelle – lo storico talent show condotto da Milly Carlucci – vive in un posto colmo di pace e di relax insieme al marito Tino Michielotto. La sua villa è situata a Vigonza, in provincia di Padova, ed è davvero un incanto. Il design ha uno stile molto classico e raffinato, come si può notare dalle tante fotografie che vengono pubblicate dalla diretta interessata sui social. Pare infatti che la Smith abbia curato nel dettaglio ogni angolo della sua abitazione, che è immersa nel verde e che vede la presenza anche di tanti amici a quattro zampe.

Si possono in primis notare i suoi pavimenti geometrici in marmo con delle grandi mattonelle quadrate a effetto scacchiera, che si avvicinano alle tonalità del bianco e del rosa. Ad attirare l’attenzione dei followers è stata soprattutto la grande luminosità che c’è tra quelle quattro mura, e che aumenta anche grazie ai mobili chiari e ai divani bianchi. Questi danno infatti l’idea di grandezza e di luce naturale. L’elemento centrale del suo salotto è però il camino in pietra, che dona senz’altro un tocco rustico all’intero ambiente.

L’open space presenta invece delle ampie vetrate e finestre che si affacciano sul grande giardino esterno. Non è inoltre passato inosservato il soffitto con le travi in legno a vista che dona ancora più calore e naturalezza a tutta la casa. Bellissimo è infine il giardino di Carolyn Smith, che lei utilizza per divertirsi e in cui ha mostrato uno spazio dedicato interamente alle altalene. Proprio tra tutto quel verde, i suoi cani si divertono e giocano come non mai. Del resto, l’abitazione della giudice di Ballando con le Stelle è sicuramente una delle più amate del mondo del web.