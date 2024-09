Chiara Ferragni e Fedez faccia a faccia per i figli, finisce malissimo: “Un secco no”

Primo incontro, dalla separazione, per l’ex coppia d’oro Chiara Ferragni e Fedez: ecco cosa è successo e di cosa si è discusso.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez ha scosso il mondo del gossip italiano, segnando la fine di una delle coppie più ammirate e seguite sui social media. La loro storia, iniziata come una favola moderna tra influencer e rapper, si è trasformata in un capitolo chiuso, con decisioni importanti da prendere soprattutto per quanto riguarda i loro figli, Leone e Vittoria.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia, nonostante l’assenza di un clima disteso durante l’incontro per discutere le pratiche del divorzio, sembra che sia stato raggiunto un accordo significativo relativo alla custodia dei bambini. Entrambi sono intenzionati a mettere al primo posto le esigenze dei loro figli, cercando soluzioni che possano garantire loro amore e supporto costante.

Il faccia a faccia tra Chiara Ferragni e Fedez

Dunque, Chiara Ferragni e Fedez non sono affatto in rapporti straordinari ma l’imprenditrice digitale ha preso una decisione importante e drastica sui figli Leone e Vittoria. Parpiglia ha quindi scritto su Chiara Ferragni e Fedez: “Nei giorni scorsi primo round per la separazione con avvocati presenti e occhi distanti tra Fedez e Chiara Ferragni. I due lontani da tempo si sono rivisti per la prima volta dopo un lungo periodo e tanto silenzio. Nessuna frase di distensione e nessun tentativo di parole vicina alla serenità. Difficile poter parlare di toni distesi, dunque”.

Poi ha aggiunto: “Ma l’accordo pare sia stato trovato. Chiara si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto, relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito, somma pare… ‘irrisoria’. Insomma Chiara, alza il muro dimostrando di non aver bisogno di aiuti inadeguati, dinanzi a un argomento così serio, delicato e importante”.

E poi Parpiglia ha spiegato infine cosa dovrà e potrà fare Fedez: “Pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli. Stop. Inoltre il cantante potrà vedere i figli usando lo schema previsto dalla legge con i weekend alternati e pernotto in casa di lui. Un altro punto che mette fine alla parola e all’unione dei Ferragnez. E la vita dei due continua … ma da separati sempre più lontani”.