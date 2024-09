Ballando con le Stelle, Milly Carlucci sogna il colpaccio: “Vuole la star Mediaset”

Milly Carlucci, padrona di casa di Ballando con le Stelle, sogna il grande colpo a poche settimane dal programma.

Mancano poche settimane all’inizio della nuova edizione del programma cult di casa Rai Ballando con le Stelle, condotto da Milly Carlucci. Diversi i nomi dei big annunciati, come quello di Sonia Bruganelli, compagna del ballerino professionista dello show, Angelo Madonia.

Confermata in blocco tutta la giuria: siederanno dietro al tavolo Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto. Intanto, la padrona di casa, sogna un grande colpo: portare in pista la grande star Mediaset.

Milly Carlucci rompe il silenzio sulle star Mediaset

Nel corso di una recente intervista rilasciata a NuovoTv, Milly Carlucci ha parlato dei rumors delle ultime settimane circa il cast e il programma. La conduttrice Rai ha rotto il silenzio sui due grandi nomi che circolano in queste ore: quello di Barbara D’Urso – in qualità di concorrente – e quello di Maria De Filippi, nelle vesti di ballerina per una notte. Ha spiegato la Carlucci: “Con Barbara e Maria ci siamo sentite al telefono, ma non è facile organizzare una cosa del genere. Per loro il portone è spalancato”.

Milly Carlucci ha poi cercato di mettere un freno alle voci circa un clima già rovente dietro le quinte su presunti liti: “Smentisco, divismi zero”. Non ci resta dunque che attendere la prima puntata del grande show, mentre si attende il grande colpo finale per il cast da parte della Rai.