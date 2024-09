Kate Middleton, il suo programma preoccupa tutti: “Non è ancora fuori pericolo”

Come sta davvero la Principessa Kate Middleton a poche settimane dall’annuncio della fine delle cure? Cosa sta accadendo a Londra.

Poche settimane fa, in un video in cui si è mostrata insieme al Principe William e ai figli, George, Charlotte e Louis, Kate Middleton ha annunciato la fine del ciclo di cure contro il tumore. La Principessa, stando alle fonti di Buckingham Palace, sarebbe pronta a riprendere il suo posto e a tornare al lavoro.

La futura Regina al momento non ha rivelato i suoi prossimi impegni ma, verosimilmente, riprendere le sue funzioni pian piano, fino a tornare ad occupare il ruolo centrale nella Famiglia Reale.

Kate Middleton, come sta la Principessa

Secondo Dickie Arbiter, portavoce stampa della defunta Regina Elisabetta dal 1998 al 2000, a Londra sono ancora preoccupati per le condizioni di salute della Principessa e da più parti sarebbero arrivate esortazioni a: “Non correre troppo”. Arbiter ha dichiarato a Express UK che l’incontro del 17 settembre al castello di Windsor tenuto dalla Principessa del Galles sulla campagna Early Years è stato di certo: “Un buon segno”, ma di non farsi trascinare da facili entusiasmi.

Kate Middleton, secondo l’ex portavoce stampa di Buckingham Palace, non dovrebbe riprendere le sue funzioni a breve e ci vorranno ancora diversi mesi prima del suo completo ritorno. Arbiter ha spiegato: “Sarà un lento adattamento al ritorno in servizio e non dobbiamo aspettarci nulla di colossale da un giorno all’altro”. Tuttavia, la royal expert ha rivelato che ci sono indicatori ottimi sullo stato di salute della Principessa, come dimostrano le riunioni di queste settimane. Kate si sentirebbe così bene: “[…] da poter interagire con altre persone oltre alla sua famiglia”.

Arbiter ha però spiegato l’attenzione mediatica – e dei fan – per Kate Middleton circa le sue rare apparizioni pubbliche di quest’anno, potrebbe far sentire sotto pressione la Principessa e portarla ad assumersi più impegni di quelli che può. Ha concluso: “Non dovremmo spingerla e lei di certo non dovrebbe spingere se stessa per far sì che la gente sia felice del suo ritorno. Lo farà gradualmente e con i suoi tempi”. Inoltre Arbiter ha ricordato che, nonostante l’annuncio sulla fine del ciclo della chemio, Kate si trova in piena convalescenza: “Non è ancora fuori pericolo e dobbiamo permetterle di regolarsi. Non si tratta solo di lei ma anche del futuro della monarchia inglese”.