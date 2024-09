I Fratelli Corsaro, come finisce? Colpo di scena: Fabrizio in grave pericolo

Un finale adrenalinico e ricco di colpi di scena quello che andrà in onda il prossimo 2 ottobre della serie di Canale 5 I Fratelli Corsaro.

Cast eccezionale e trama ricca di colpi di scena, una narrazione graffiante che non dimentica una buona dose di humor e che resta brillante per tutto l’arco della stagione. La serie di Canale 5 I Fratelli Corsaro ha conquistato il grande pubblico ed è la prima grande rivelazione di questo autunno televisivo.

Beppe Fiorello e Paolo Briguglia interpretano due personaggi difficili e complicati, Roberto e Fabrizio, così diversi ma anche – su certi aspetti – così simili, caratteri opposti ma con un unico obiettivo comune: la ricerca della verità.

I Fratelli Corsaro, finale di stagione: anticipazioni del 2 ottobre

Il prossimo mercoledì 2 ottobre andrà in scena su Canale 5 il gran finale di stagione, ma cosa accadrà? Nella puntata di ieri sera abbiamo scoperto dell’omicidio di un funzionario comunale, ma negli ultimi due episodi della serie ad essere in pericolo sarà Fabrizio. Il personaggio interpretato da Beppe Fiorello deciderà di intervistare – per conto del suo giornale, Sicilia Oggi – una vittima di un grave errore giudiziario. Quando Fabrizio si recherà a casa sua, però, lo troverà privo di vita. Sembrerà subito evidente che si tratti di un omicidio.

Poche ore dopo il colpo di scena: il principale sospettato dell’omicidio è Fabrizio, che verrà arrestato. Roberto deciderà di mettere da parte i recenti attriti con il fratello e inizierà ad indagare per scagionarlo, convinto della sua innocenza. Pur di aiutarlo, il personaggio interpretato da Paolo Briguglia questa volta infrangerà le regole. Intanto Fabrizio e Giulia non riusciranno più a nascondere i sentimenti che provano l’uno per l’altra: la giornalista prenderà un’importante decisione sul suo matrimonio. Scopriremo infine che Roberto diventerà papà.