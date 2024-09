Il Paradiso delle Signore 9, chi è il padre di Odile: “Ormai non ci sono dubbi”

Continuano le puntate de Il Paradiso delle Signore: presto verrà fuori un’importante verità su chi sia il papà di Odile.

La famosa soap opera Rai ha saputo, sin dal suo primo episodio, catturare l’attenzione del grande pubblico italiano e lo ha fatto grazie alla sua originalità. Nel corso degli anni, sono state numerose le vicende che hanno appassionato i fan e che sono state raccontate con molta passione. I fan non possono infatti fare a meno di restare incollati al piccolo schermo, nell’attesa di scoprire tutte le sorprese e i vari colpi di scena che vengono rivelati ad ogni puntata.

Di recente sono intanto state svelate le anticipazioni su quello che succederà prossimamente. Ecco quel che si sa al momento.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: cosa succederà

Le nuove puntata della soap Rai inizieranno con Odile che ha deciso di spostarsi a Milano dopo la morte dei suoi genitori adottivi. La ragazza avrebbe quindi intenzione di instaurare un rapporto con la mamma naturale Adelaide, anche se non mancheranno i primi ostacoli quando cercherà di far raccontare a lei alcuni momenti risalenti al suo passato. In molti si stanno intanto domandando chi sia il papà di Odile e, secondo alcune indiscrezioni e ipotesi, colui che ha messo al mondo Odile insieme ad Adelaide potrebbe essere proprio un protagonista molto amato della soap.

Già nei primi episodi della nuova stagione, la fanciulla è infatti arrivata a Villa Guarnieri per la primissima volta e ad aspettarla c’era la madre, ma anche Italo, Umberto e Marta. Proprio il maggiordomo Italo ha parlato, successivamente, molto bene di Adelaide e l’ha anche definita una persona davvero molto buona e generosa, chiamandola addirittura “l’anima della casa“. Alcuni fan pensano quindi che il papà di Odile possa essere proprio Italo, anche se non c’è mai stata alcuna conferma a riguardo.

Secondo le ipotesi, l’uomo avrebbe raccontato una menzogna alla Contessa svelando la morte della bambina, che sarebbe invece stata portata via subito dopo la nascita. Nel corso della scorsa stagione, Adelaide aveva infatti appreso che sua figlia era in realtà viva e si era catapultata subito in Svizzera per andare a conoscerla. Questo era accaduto proprio mentre Odile aveva scoperto della morte dei suoi genitori, rimasti coinvolti in un incidente stradale. Per scoprire cos’altro accadrà nel corso delle prossime puntate, non resta quindi che attendere il da farsi. Le novità sono sempre dietro l’angolo.