GF già bocciato? Mediaset ci ripensa: subito un cambio di programmazione

Arrivano i primi problemi per il Grande Fratello, il reality è iniziato da poco e Signorini già deve fare i conti con la dura decisione.

Il Grande Fratello è iniziato da pochi giorni e Alfonso Signorini già deve affrontare i primi problemi, Mediaset pare che abbia già avuto un ripensamento rispetto al reality e abbia deciso di cambiare tutto. Una scelta inaspettata che arriva proprio nel pieno dell’entusiasmo per il via de programma.

Ma se la decisione è stata presa dall’alto, c’è poco che Signorini possa fare. Sappiamo come l’azienda del Biscione abbia le idee ben precise sulla gestione del reality e adesso ha quindi fatto un’importante scelta.

Grande Fratello cambia programmazione: cosa è stato deciso

Il Grande Fratello riceve la prima bocciatura a pochi giorno dal suo inizio, la decisione di Mediaset sembra essere un vero e proprio dietrofront rispetto al programma. Ebbene la programmazione del reality di Canale Cinque cambia già.

A partire da ottobre non ci saranno più due puntate serali, ma soltanto una. La diretta del giovedì sera è stata sospesa per fare spazio in prima serata a una puntata di Endless Love, la serie turca che sta ottenendo un grandissimo successo. II Grande Fratello, dunque, andrà in onda in prima serata solo con la puntata del lunedì, una riduzione di spazio che probabilmente Signorini non si aspettava così velocemente.

Il venerdì sera, al posto di Endless Love, andrà in onda Storia di una famiglia per bene, fiction che avrà come protagonisti Giuseppe Zeno e Simona Cavallaro. Mediaset ha quindi cambiato subito palinsesto, da comprendere se la scelta era già stata stabilita precedentemente all’inizio del reality o se la decisione sia dipesa da ascolti poco meritevoli. Al momento non si sa, sul Grande Fratello se ne dicono sempre di tutti i colori.

Nel corso dell’edizione passata si era ipotizzato più volte che il reality non tornasse più in onda e invece è stato confermato, a dimostrazione che al pubblico piace e continua a essere un programma seguito. Quest’anno il cast è più che variegato e promette di regalare interessanti colpi di scena, Signorini potrà contare anche sull’aiuto di Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, le due opinioniste di quest’edizione. Una scelta piuttosto strategica quella di coinvolgere l’ex concorrente dell’edizione passata, che è piaciuta moltissimo al pubblico e ha tantissimo seguito.