Il super-guardaroba di Re Carlo, vale mezzo milione: “Mutande di seta e altre sciccherie”

Re Carlo ha un guardaroba di lusso, vale mezzo milione. Cifre stellari per l’acquisto delle mutande di seta.

Sono anni che la Royal Family segue i diktat imposti dalla Regina Elisabetta, la compianta Elizabeth ha per lungo tempo dettato le regole, sancendo un protocollo frugale e parsimonioso. A quanto pare sarebbe però soltanto una labile facciata, costruita ad arte per ottenere i consensi dei sudditi. In realtà, Carlo e gli altri membri della Royal sono soliti utilizzare mutande di seta che costano una fortuna. La vita dietro le mura di Palazzo sarebbe dunque molto lontana da quella raccontata dai membri della Corona, attenti alle apparenze.

Tutti seguono infatti in modo meticoloso la tradizione, ma in realtà il rigore mantenuto è soltanto ostentato. La riservatezza e l’umiltà mostrata dai Royal è un semplice rito apparente, nella realtà non badano a spese. Bryan Hoey ha dichiarato al Daily Mail che: «A loro piace godersi tutto ciò che di meglio il denaro possa offrire». L’esperto reale ha esordito così, aggiungendo che sono soliti chiedere ai collaboratori di Palazzo di «strappare il miglior prezzo», insomma li esortano a chiedere gli sconti.

Re Carlo ha abiti dal valore di mezzo milione: “Mutande di seta e altre sciccherie”

Sulle pagine del tabloid, l’esperto ha sdoganato i vizi dei Royal, partendo da Camilla la quale è una nota fumatrice. «Quando fumava i suoi camerieri dovevano mettere porta sigarette di argento in ogni stanza». Spazio poi alla routine del Sovrano, il Monarca Carlo III. Stando a quanto ha dichiarato l’esperto, il Re possiede 60 abiti che costano più di 5.000 sterline l‘uno, ha camicie tutte cucite su misura dal valore di 1.000 sterline ciascuna e sembrerebbe che ne abbia circa 200. Ha inoltre una collezione di circa 500 cravatte, inoltre alle sue dipendenze ha un valletto specializzato che gli lucida le scarpe, le quali costano tutte più di 2.000 sterline. Anche l’intimo e lussuosissimo, il Re infatti indossa solo mutande di seta.

Secondo indiscrezioni, Carlo non avrebbe rinunciato alla sua routine in fatto di outfit, nemmeno in questo delicato momento della vita che sta attraversando. Come è noto infatti si sta sottoponendo ad una radioterapia per sconfiggere il cancro che lo ha colpito qualche mese fa.

Al riguardo gli insider hanno rivelato che Carlo starebbe seguendo un protocollo sanitario molto rigido. I medici infatti gli hanno consigliato di non restare a lungo tra la folla, onde scongiurare il rischio di un aggravamento delle sue condizioni di salute. Nonostante infatti ci siano dei miglioramenti, il suo sistema immunitario è ancora debole, per cui deve prestare particolare attenzione anche a banali malanni stagionali.