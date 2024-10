Veronica Gentili fidanzato, tutto sulla vita sentimentale della conduttrice de Le Iene

Veronica Gentili è felicemente fidanzata con un uomo che ha da subito conquistato il suo cuore. Ecco qualche curiosità in più.

Considerata una delle donne più amate della televisione italiana, ha fatto il suo primo debutto al cinema con il film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino. Si è inoltre laureata presso l’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico nel 2006, e da lì la sua carriera non si è mai fermata. Ha infatti partecipato a vari progetti televisivi come Romanzo Criminale – La Serie, Don Matteo e Le ombre rosse. Successivamente è anche diventata giornalista e ha lavorato per Il Fatto Quotidiano, ricoprendo il ruolo di opinionista nei programmi L’aria che tira e Dalla vostra parte. Oggi è invece la conduttrice de Le Iene.

In molti sanno che è legata sentimentalmente a un uomo molto noto, ma ecco chi è e cosa fa il suo compagno.

Chi è il fidanzato di Veronica Gentili: tutto su di lui

L’uomo che le ha rubato il cuore si chiama Massimo Galimberti, è nato nel 1973 ed è originario di Pescara. Il suo volto non è affatto conosciuto nel mondo televisivo italiano, dato che è sempre stato un punto di riferimento per la cultura nazionale. Massimo lavora infatti come professore universitario e insegna Analisi del prodotto audiovisivo contemporaneo e dell’organizzazione dei processi culturali presso l’Università Roma Tre. La sua professione non è però solo quella di insegnante, ma anche di industria cinematografica e televisiva.

Durante la sua carriera, ha inoltre lavorato per Rai Movie e si è occupato di selezionare i programmi e realizzare documentari, ma anche trasmissione dedicate al cinema. Negli anni Galimberti è anche diventato membro dell’Accademia del Cinema Italiano ed è stato giurato di premi cinematografici importanti come il David di Donatello e l’European Film Academy. Per nove anni, si è inoltre dedicato alla realizzazione e organizzazione del Festival del Cinema di Roma.

Lui e Veronica Gentili sono insomma legati da una profonda e bellissima storia d’amore e, tra gli elementi in comune, c’è sicuramente la grande passione per il cinema e per la televisione. I due non sono sposati, non hanno figli e sono sempre stati molto riservati, tanto che hanno preferito sin da subito restare distanti dalle luci dei riflettori. La stessa conduttrice ha parlato di lui nel corso di qualche intervista e ha affermato: “Io non sono una donna di casa, ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare ed è bravissimo. Me lo sono scelto bene”.