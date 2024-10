Schumacher, la notizia appresa dal web è una doccia fredda: parla l’ex moglie

Arriva la news che nessuno voleva apprendere, direttamente da casa Schumacher, a parlare è l’ex moglie e sconvolge tutti.

La famiglia Schumacher continua a essere molto in vista e per questo la notizia che arriva dal web ha sconvolto tutti, a parlare è stata direttamente l’ex moglie che a quanto pare è rimasta sconvolta non appena ha appreso cosa stesse accadendo.

Era da tempo che non si parlava della famiglia Schumacher, di come stesse l’ex campione di Formula Uno e di cosa stia realmente accadendo. Adesso l’ex moglie ha fatto dichiarazioni molto importanti e tristi.

Schumacher, cosa è successo e di cosa stanno parlando tutti

Cora Brikmann ex moglie di Ralf Schumacher, fratello dell’ex campione di Formula 1, ha accusato il suo ex marito pubblicamente dopo che ha scoperto che la bellissima villa in cui vivevano è stata messa in vendita.

Si tratta di una villa da mille e una notte dal valore di 5 milioni di dollari. L’ex moglie di Ralf Schumacher ha appreso da internet la notizia che il suo ex ha deciso di vendere la dimora in cui furono felici fino al 2015. La casa conta cinque camera da letto, ben quattro bagni, un gigantesco giardino, un ampio parcheggio in cui entrano 10 auto, una piscina interna e una esterna e altri confort. La villa è stata costruita nel 2001 a pochi chilometri da Salisburgo e sorge in una location da favola, con tanto di ruscello che scorre nelle vicinanze.

Al momento la villa di Ralf Schumacher risulta ancora in vendita, il fratello di Michael non ci vive da tantissimi anni, ha un’altra casa dove si è trasferito con il suo nuovo amore, Etienne. Relazione ufficializzata contestualmente al coming out di Ralf, cosa che fece infuriare la sua ex moglie, che in un’intervista raccontò di essere stata usata: “(…) È stato onesto con me? E, cosa più importante, mi amava?“, queste le accuse di Cora. All’epoca Ralf condivise alcuni screen che dimostravano come l’allora moglie era a conoscenza della sua relazione. Ad ogni modo i rapporti tra i due ex sono tutt’altro che buoni e adesso, dopo il coming out la scoperta della vendita della casa ha fatto infuriare Cora, che ha appreso della decisione del suo ex solo attraverso alcuni siti internet di annunci immobiliari.

Si è detta molto risentita della scelta del suo ex e rattristata per il fatto che abbia saputo tutto in un modo così brutale, senza una comunicazione direttamente dal suo ex.