Pechino Express, nel cast anche due star del GFVip: la bomba inaspettata

Prende sempre più forma il cast della prossima edizione di Pechino Express e a gran sorpresa potrebbero partecipare due star del GF.

Per chi già sta aspettando con impazienza la prossima stagione, ci sono ottime notizie all’orizzonte: le avventure di Pechino Express sono pronte a tornare prestissimo in tv. Il celebre reality di Sky Uno, infatti, sarà trasmesso nei primi mesi del 2025, e già iniziano a circolare le prime indiscrezioni sui concorrenti. Secondo quanto trapelato, nella dodicesima edizione del programma dovrebbero partecipare due volti noti del Grande Fratello Vip 7, una delle stagioni più seguite del reality e che ha visto protagonisti Oriana Marzoli, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro.

A lanciare la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che su Instagram ha svelato alcuni dettagli succosi sui nuovi concorrenti. Marzano ha rivelato che nel cast della prossima edizione ci saranno due ex partecipanti del GF Vip 7, specificando che una delle concorrenti ha un nome che inizia con la lettera “G”. “Sembra che nel lineup di Pechino Express sia stata scartata una coppia di uomini per fare spazio a due donne dell’edizione del GF Vip 7,” ha sottolineato la Marzano, promettendo ulteriori rivelazioni a breve.

Pechino Express guarda (ancora) al Grande Fratello Vip: chi è la misteriosa G?

A chiarire ulteriormente la situazione però, ci ha pensato un altro esperto di gossip, Alessandro Rosica, che ha rivelato che una delle concorrenti sarà proprio Giaele De Donà, il cui nome, appunto, inizia con la lettera “G”. Contestualmente, ha smentito le voci riguardanti la partecipazione di Edoardo Donnamaria, che sarebbe stato escluso dal cast per concentrarsi sul suo impegno a Forum.

“Le informazioni sono verificate al 100%: l’unico escluso è Donnamaria. Inoltre, smentisco categoricamente che Tavassi sia stato scartato, poiché non ha mai partecipato ai provini“, ha aggiunto Rosica, confermando la sua fonte interna alla produzione. L’anno scorso si era già speculato su un’eventuale partecipazione di Giaele a Pechino Express, ma lei stessa aveva smentito.

“Ragazzi, amo questo show e in futuro mi piacerebbe davvero farne parte, ma al momento non ho fatto alcun provino,” aveva dichiarato sui social e pare proprio che adesso sia il suo momento, salvo sorprese si intende. Per quanto riguarda la conduzione, tornerà alla guida Costantino Della Gherardesca, affiancato nuovamente da Fru dei The Jackal. La coppia, come confermato da ‘Visto Tv’, accompagnerà i concorrenti nel loro viaggio attraverso le tappe avventurose e sempre più impegnative che caratterizzano il format del reality.