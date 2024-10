“Hai rifatto le labbra”, l’ultima foto di Ida Platano scatena i commenti

Ida Platano ha rifatto le labbra? La domanda impazza sui social in seguito alla pubblicazione di una foto ed ora, impazzano i commenti.

Ida Platano, l’ex tronista di Uomini e Donne è finita, suo malgrado, al centro del gossip. L’imputazione nei suoi riguardi sarebbe quella di aver ecceduto con i bisturi, aumentando di molto, ed in modo innaturale, il volume delle sue labbra. La splendida influencer è finita dunque sul banco degli imputati e, le accuse nei suoi riguardi sono pesantissime.

Gli haters infatti si sono scagliati contro di lei con ferocia, lasciando dei commenti al vetriolo agli scatti presenti sui social. I suoi tantissimi fan sono prontamente intervenuti in sua difesa, spendendo delle dolci parole per lei, anche se non è bastato poiché la polemica non si è affatto placata. Non è la prima volta che l’ex tronista diviene oggetto di illazioni pesanti sul suo aspetto fisico.

“Hai rifatto le labbra”, l’ira degli utenti si abbatte su Ida Platano

Lo scorso anno, infatti, è stata presa di mira a causa del suo dimagrimento, qualche tempo dopo per via delle extension, ed oggi poiché a detta dei più avrebbe fatto troppi ritocchini. A fomentare la polemica social è stata una foto che ha pubblicato di recente. Lo scatto in questione la ritrae splendida guardare l’obiettivo, mentre sfoggia un’acconciatura morbida e ondulata ed un make-up che risalta la sua naturale bellezza.

In men che non si dica la foto è divenuta virale e, in tantissimi le hanno fatto i complimenti. Come accennato, però, sono stati tanti coloro i quali le hanno puntato il dito contro, accusandola di aver ecceduto con le punturine alle labbra. Invero, non sembrerebbe affatto che Ida Platano abbia modificato la forma e la consistenza delle sue labbra attraverso i ritocchini.

Appare plausibile invece, che grazie al make-up e ad un sapiente lavoro effettuato da truccatori esperti, abbia ottenuto un risultato pazzesco, tale da indurre qualcuno a supporre che abbia effettuato un trattamento di chirurgia estetica. Nonostante le critiche che le sono state rivolte, l’ex tronista ha preferito mantenere il silenzio sull’accaduto e, non ha risposto alle provocazioni, anche se non si esclude che possa farlo in un futuro.

Ida infatti, già in passato ha deciso di dire la sua, mettendo a tacere talvolta gli haters che l’hanno criticata. Alcuni ritengono che debba farlo anche questa volta, dato che alcuni utenti ci sono andati davvero giù pesante nei suoi confronti e l’hanno offesa con cattiveria.