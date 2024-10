La Volta Buona, ascolti in picchiata: arriva la decisione drastica della Rai

La Volta Buona, ascolti in crisi per il talk: la drastica decisione della Rai. Ecco qual è il futuro del format condotto da Caterina Balivo.

Confermata per il secondo anno consecutivo La Volta Buona è il talk del primo pomeriggio di Rai Uno. Il format ha riportato Caterina Balivo in casa Rai dopo un periodo di lontananza. La giovane conduttrice ha accettato di tornare al daytime nonostante desiderasse mettersi alla prova con un format in prima serata, o comunque settimanale. La Volta Buona va in onda tutti i giorni alle 14 e tratta diversi temi: dalla cronaca alle interviste a ospiti di rilievo.

Caterina Balivo è una perfetta padrona di casa, ma la concorrenza agguerrita di Canale 5 sembra avere la meglio. Prima Endless Love e poi Uomini e Donne mantengono un alto livello di ascolti pregiudicando il successo del talk di Caterina Balivo. Nonostante l’impegno della conduttrice La Volta Buona non ha ottenuto l’attenzione del pubblico. I recenti dati share rivelano infatti che il daytime di Rai Uno non è decollato e lo share non supera il 15%.

Le novità apportate al programma rispetto allo scorso anno non hanno dato i risultati sperati. E a poco sono valsi i tentativi della conduttrice di animare il format. La situazione ha indotto i vertici Rai a prendere una decisione inaspettata destinata a dare una svolta al talk. Il cambiamento a La Volta Buona sarà soprattutto strutturale: ecco cosa devono aspettarsi i telespettatori che seguono il format.

La Volta Buona, come cambia: la reazione del pubblico

Per dare maggiore sprint a La Volta Buona e sperare in un gradimento maggiore da parte del pubblico il talk è prossimo a subire dei cambiamenti. La prima parte del programma, solitamente dedicata ai fatti di cronaca e spesso in concorrenza con la striscia quotidiana di Rai Due Ore 14, sarà sostituita con Aspettando La Volta Buona.

Questo spazio sarà dedicato ai protagonisti tv del momento e in questo periodo saranno invitati i concorrenti di Ballando con le stelle. Il tentativo è destinato a dare una ventata di novità al talk e a incuriosire il pubblico. Per il momento Caterina Balivo non ha commentato il cambio di rotta, ma i suoi modi di fare riusciranno ad animare in modo curioso lo spazio.

Certo è che recentemente la conduttrice ha ricevuto alcune critiche per aver ripreso in diretta alcuni autori Atteggiamento che a molti telespettatori è apparso fuori luogo e ha rivelato anche un lato della Balivo, solitamente composta, inaspettato.