Il Paradiso 9 anticipazioni: colpo di scena, Adelaide lascia Marcello per il suo vecchio amore

Il Paradiso delle Signore: un colpo di scena tra Adelaide e Marcello sconvolgerà la trama della fiction. Cosa accadrà.

Il Paradiso delle Signore continua a tenere altissimo l’interesse del pubblico. Tutto merito della grande squadra che lavora per la realizzazione della soap opera italiana che ormai da oltre un decennio tiene banco nel mondo della televisione. Sono tante le fiction che vengono trasmesse quotidianamente su ciascuna rete, ma soltanto quelle che solleticano l’attenzione di più riescono nel corso degli anni ad andare avanti senza problemi.

Anche Il Paradiso delle Signore è tra le fortunate poiché mixa la trattazione di diversi contenuti che solleticano la curiosità dei telespettatori. La dimostrazione di quanto la soap opera sia amata, è data anche dalla continua ricerca di spoiler, che i fan operano quotidianamente. Ecco dunque cosa devono aspettarsi i supporter per le prossime puntate.

Il Paradiso 9 anticipazioni: Adelaide lascia Marcello per il suo vecchio amore?

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti della soap svelano che Marcello e Adelaide vivranno un momento di forte crisi. Barbieri avrà dei dubbi circa la loro relazione, si sentirà infatti a disagio per la convivenza di Adelaide, Umberto e Odile presso Villa Guarnieri. Il commendatore avrà dei comportamenti ambigui nei confronti di Adelaide e, la coppia si ritroverà a discutere animatamente circa le sorti del loro rapporto.

Umberto adirato per non aver concluso l’affare in Costa Smeralda sarà pronto a tutto pur di vendicarsi e di ostacolare il successo di Marcello. Il commendatore capirà che per distrarre il competitor dalla sua ascesa professionale, dovrà destabilizzarlo sul versante amoroso, inizierà dunque a fare pressioni su Adelaide nella speranza di riaccendere tra loro la passione.

Umberto cercherà di riavvicinarsi a lei, sebbene la Contessa sia legata sentimentalmente a Barbieri. I suoi atteggiamenti sempre più pressanti susciteranno i dubbi e le irritazioni di Marcello, che comincerà a provare insofferenza per la questione che si è venuta a creare. Il giovane Barbieri stanco, dunque, affronterà la Contessa e giungerà a mettere in discussione la solidità del loro rapporto.

Entrambi affronteranno un momento di profonda crisi e non è chiaro, al momento, se riusciranno ha riconciliarsi e a superare la crisi o se le insidie di Guarnieri li allontaneranno per sempre. Da questo momento in poi tutto cambierà, infatti le tensioni crescenti tra i due innamorati creeranno altre interessantissime dinamiche. Devono dunque prepararsi i telespettatori: nulla sarà più come prima.