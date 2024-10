Soleil cambia look e ci dà un taglio: ecco cosa ha fatto ai capelli

Soleil ha cambiato look: l’influencer ha deciso di darci un taglio e, il risultato è pazzesco. Gli scatti sono virali.

Soleil Stasi è solita interagire con la sua vastissima platea di fan sui social, mettendoli al corrente della sua quotidianità. È noto che si prenda molta cura del suo corpo e della sua immagine, le piace tenersi in forma e coccolarsi. Proprio di recente ha condiviso con i follower una clip che la ritrae dall’hair stylist intenta a stravolgere il suo look.

L’influencer da anni sfoggia una lunga chioma biondo scuro dai bellissimi riflessi caramello. Una tonalità che enfatizza i suoi lineamenti, mettendo in risalto lo sguardo felino ed i suoi colori. Seppur nel corso degli anni abbia mutato leggermente le nuance, scaldando o raffreddando il colore, non si è mai distaccata da questa fantastica colorazione. Soleil ha uno stile dunque inconfondibile, che la rende la più bella tra le belle.

Soleil cambia look e ci dà un taglio: le foto sono virali

I suoi look sono sempre stilosi ed impeccabili, in linea generale utilizza make up leggeri, ponendo l’attenzione sui suoi splendidi capelli che adora lasciare fluenti e leggiadri sulle spalle. In molti, nel corso degli anni, le hanno chiesto quale sia il segreto per avere una chioma folta e piena come la sua e, dato che l’influencer ha un rapporto schietto e sincero con i suoi fan, ha deciso di postare un video attraverso il quale svela i suoi segreti di bellezza. Da molti anni, Soleil si affida alle mani esperte di Marco Pisani.

Il professionista è solito rendere la sua chioma più folta grazie all’applicazione delle hair extensions, attraverso le quali rende i suoi capelli strepitosi. Si tratta di extension che coprono l’intera circonferenza della testa e che vanno rimosse ogni due mesi almeno, cambiando la fascia adesiva.

Sono tantissime le fan di Soleil che da tempo le chiedevano quale fosse il segreto per avere i capelli sempre così sani, folti e lucenti. L’influencer ha già una chioma bella e curata, ma adora i capelli lunghi e si affida alla professionalità di Marco Pisani per esaltare la sua bellezza naturale.

In tantissimi hanno commentato il video, facendole i complimenti per la sua bellezza e chiedendo altresì informazioni cerca le extension e le modalità di applicazione delle stesse. I suoi fan si fidano di lei ed è per questo che in molte hanno deciso di acquistare le extension per avere un risultato proprio come il suo. Di fatto è naturalissimo e enfatizza la bellezza naturale di ciascuna donna, proprio come nel caso dell’influencer.