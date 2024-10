“Caterina Balivo sostituita in Rai”, spunta il nome bomba della conduttrice, chi è

Trema il posto di Caterina Balivo in Rai? Le ultime indiscrezioni parlano di una possibile sostituzione, cosa sta accadendo.

Caterina Balivo potrebbe perdere il suo posto a La Volta Buona? E’ questa l’ultima news che riguarda il mondo della televisione italiana, a lanciare la bomba è stato Alberto Dandolo su Oggi che ha svelato un retroscena che potrebbe non piacere affatto alla conduttrice napoletana. Ebbene sembra che ci sia una persona pronta a sostituirla.

La Balivo era appena tornata in Rai dopo l’esperienza su La7, approdata a La Volta Buona, programma delle 14 di Rai1 era molto entusiasta di questa nuova avventura. Ora bisognerà capire se davvero sarà sostituita, chi è la conduttrice pronta a prendere il suo posto?

Chi sostituisce Caterina Balivo? La news in casa Rai

Caterina Balivo potrebbe essere sostituita in Rai, a quanto pare c’è una donna dello spettacolo che sarebbe molto interessata al suo posto. A rivelarlo è stato Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, dove ha svelato chi sarebbe la persona in questione.

Si tratterebbe di Nunzia De Girolamo: “L’ex parlamentare ha un sogno che vorrebbe si realizzasse a breve giro: condurre un programma popolare nella fascia oraria attualmente occupata da La volta buona di Caterina Balivo (…)“, questo il racconto sul sopracitato tabloid. Dandolo ha poi spiegato come la conduttrice di Ciao Maschio da due estati è alla conduzione di “Estate in diretta” al fianco di Gianluca Semprini e pare che i risultati siano più che soddisfacenti.

Per questo motivo la De Girolamo potrebbe avere buone opportunità di approdare nella fascia oraria della Balivo. Al momento si tratta solo di supposizioni che non trovano alcuna conferma da parte delle dirette interessate. La Balivo, intanto, continua a condurre La Volta Buona e non sembra avere alcun tipo di timore. Sempre sorridente e attenta ad ascoltare le storie dei suoi ospiti, la conduttrice napoletana piace moltissimo al pubblico.

Intanto la De Girolamo, secondo quanto raccontato da Dandolo, starebbe aspettando che le affidino qualche programma “cucito” per lei. Non ci resta che aspettare di conoscere i prossimi risvolti e capire davvero cosa accadrà in casa Rai. Al momento, che siamo nel pieno della stagione televisiva da poco iniziata, resterà tutto invariato. Qualsiasi cambiamento in questo senso, dunque, potrebbe avvenire a partire da settembre prossimo. Intanto l’ex parlamentare sarebbe in attesa di qualche programma, se fosse vero potrebbe arrivare anche a partire dal prossimo anno.