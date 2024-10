Temptation, l’anticipazione di Filippo fa tremare tutti: cosa succederà nella prossima puntata

Manca ormai pochissimi per la puntata conclusiva di Temptation Island, ma cosa succederà? Filippo Bisciglia lascia tutti senza parole.

Anche se leggermente sottotono rispetto all’edizione estiva, quella autunnale di Temptation Island non ha comunque deluso le aspettative Mediaset, macinando ascolti su ascolti. I protagonisti del reality dei sentimenti, infatti, sono riusciti a fare breccia nel cuore dei telespettatori, un po’ come Titty che puntata dopo puntata ha dimostrato un coraggio e una forza di volontà davvero straordinari.

Malgrado l’amore che ha sempre provato per il suo fidanzato, infatti, alla fine è riuscita a mettere se stessa al primo posto con un gesto davvero inaspettato: ha buttato nel fuoco l’anello che Antonio le aveva regalato per la proposta di matrimonio (improvvisata va detto) a Parigi, la città dell’amore per antonomasia. Ma non solo. Ha deciso durante il falò di confronto di uscire da sola dal programma. Ma avrà mantenuto la sua scelta un mese dopo?

Temptation Island, lo spoiler di Filippo Bisciglia: cosa accadrà durante l’ultima puntata

Ricordando al pubblico che la prossima settimana saranno mandate in onda le interviste ai fidanzati e alla fidanzate un mese dopo la fine delle riprese, Filippo Bisciglia ha avvisato tutti: non mancheranno i colpi di scena. “Vi anticipo già che ci saranno degli sconvolgimenti“, ha detto il conduttore senza mezzi termini destando la giusta curiosità nel pubblico.

Bisciglia ovviamente non ha rivelato i nomi, ma stando anche alle diverse indiscrezioni che circolano sul web, i fan di Temptation Island hanno già intuito di chi si potrebbe trattare. Pare infatti che Alfred e Anna siano tornati insieme poco dopo, forse perché la conoscenza con la single Sofia non ha dato i frutti sperati.

Per quanto riguarda Titty, invece, la giovane non avrebbe avuto ripensamenti, mentre Diandra e Valerio sono stati capaci di trovare un loro equilibrio e il loro amore adesso è più solido che mai. Non si ancora nulla su Federica e Alfonso perché non è stato trasmesso neanche il loro falò di confronto, ma stando sempre ai rumors, la ventenne dopo 8 anni insieme ad Alfonso avrebbe intrapreso una conoscenza con il single Stefano.

Insomma, se così fosse davvero, la puntata finale del viaggio nei sentimenti delle coppie sarebbe più che ricca di colpi di scena. Non ci resta allora che attendere martedì prossimo per scoprire il destino di tutte e sette le coppie.